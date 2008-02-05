کیفیت بد زمین مشهد و لغزندگی باعث باخت ما شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر حسین پیروانی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران پس از باخت در مقابل پیام خراسان رضوی گفت: بازی سختی بود اما کیفیت بد زمین و لغزندگی آن باعث شد تا آن طور که از این دو تیم انتظار می رفت نتوانند بازی کنند همچنین تیم ما 5، 6 موقعیت گل را از دست داد تا این نتیجه رقم خورد.

وی در مورد داوری اظهار داشت: در کل داوری ایرادی نداشت اما داور بازی باید قبلا این زمین را بازرسی می کرد تا متوجه یخ و سفت شدن زمین می شد و از انجام این بازی ممانعت می کرد چون اگر بازیکنی به این دلیل مصدوم می شد چه کسی پاسخگو بود.

پیروانی در خصوص تیم پیام افزود: این تیم بازیکنان قدرتی زیادی داشت و استقامت بدنی آنان باعث شد تا به صدر جدول نزدیک شود کادر فنی این تیم هم افرادی قوی و شناخته شده در فوتبال هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما در 45 روز گذشته تنها پنج جلسه تمرینی داشتیم چون زمین تمرینی مناسب وجود نداشت و برای اینکه بتوانیم به نتایج بهتری برسیم به تمرین بیشتری نیاز داریم.

