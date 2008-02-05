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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۰۶

کیفیت بد زمین مشهد و لغزندگی باعث باخت ما شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم فوتبال داماش تهران گفت: لغزندگی زمین، حضور چشمگیر تماشاگران مشهدی و بد شانسی باعث باخت تیم ما در مقابل پیام مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر حسین پیروانی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران پس از باخت در مقابل پیام خراسان رضوی گفت: بازی سختی بود اما کیفیت بد زمین و لغزندگی آن باعث شد تا آن طور که از این دو تیم انتظار می رفت نتوانند بازی کنند همچنین تیم ما 5، 6 موقعیت گل را از دست داد تا این نتیجه رقم خورد.

وی در مورد داوری اظهار داشت: در کل داوری ایرادی نداشت اما داور بازی باید قبلا این زمین را بازرسی می کرد تا متوجه یخ و سفت شدن زمین می شد و از انجام این بازی ممانعت می کرد چون اگر بازیکنی به این دلیل مصدوم می شد چه کسی پاسخگو بود.

پیروانی در خصوص تیم پیام افزود: این تیم بازیکنان قدرتی زیادی داشت و استقامت بدنی آنان باعث شد تا به صدر جدول نزدیک شود کادر فنی این تیم هم افرادی قوی و شناخته شده در فوتبال هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما در 45 روز گذشته تنها پنج جلسه تمرینی داشتیم چون زمین تمرینی مناسب وجود نداشت و برای اینکه بتوانیم به نتایج بهتری برسیم به تمرین بیشتری نیاز داریم.

کد مطلب 633628

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