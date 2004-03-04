نيويوركر: فاجعه عاشورا موجب همبستگي بيشتر سني ها و شيعيان شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مجله آمريكايي نيويوركر، افكار عمومي در بغداد معتقدند كه آمريكا به طور عمدي از وقايع روز عاشورا جلوگيري نكرد تا عراق بازهم بي ثبات باقي بماند و بهانه واشنگتن براي ماندن درخاورميانه برقرار باشد.

اين مجله آمريكايي در ادامه آورده است: حتي برخي از مردم عراق و به ويژه مسلماناني كه نزديكان خود را در حادثه عاشورا از دست دادند، معتقدند كه آمريكا عمدا در عراق باقي ماند تا نفت اين منطقه را غارت كند. اما نكته اي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه گروههاي مختلفي براي حمله به آمريكا و ضعيف نشان دادن سربازان ائتلاف گاه و بي گاه به عراق حمله مي كنند كه اين بار حمله آنان به جامعه شيعيان صورت گرفت و اين گروه هم قرباني درگيري هاي آمريكا با تروريست ها شد.

اين مجله آمريكايي ضمن آنكه حادثه عاشورا را بسيار دردناك خواند، افزود: پس از حادثه دردناك و باورنكردني روز عاشورا در عراق، مردم از هر دين و گروهي در كنار پزشكان شيعه، سني و مسيحي به رسيدگي به مجروحان و آسيب ديدگان پرداختند و همبستگي آنان از پيش نيز بيشتر شد.

نيويوركر با تاكيد بر اينكه حملات عاشورا براي تسويه حساب با آمريكا صورت گرفته و ارتباطي با مسلمانان به ويژه شيعيان نداشته است، نوشت: به هر حال هر شخص و يا گروهي كه اين حادثه را طراحي و اجرا كرد، سبب شد كه بار ديگر مسلمانان و به ويژه شيعيان گرد هم آيند و در هم انديشي ديگر بار، نيروهاي خود را انبوه سازند كه بي شك تاثير آن را در زماني ديگر خواهيم ديد.

