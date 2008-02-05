قابلیت بازی در هر پستی را دارم / سوریه را شکست می دهیم

هادی شکوری که درتمرینات اخیر تیم ملی توسط منصور ابراهیم زاده به عنوان مدافع جلو زن مورد استفاده قرار می گیرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: علاوه بر پست تخصصی خود قابلیت بازی در سایر پست ها را هم دارم. سعی می کنم درهر نقطه از زمین که به میدان بروم بهترین عملکرد خود را ارائه دهم.

وی در مورد چگونگی سیستم و نحوه بازی تیم ملی فوتبال سوریه خاطرنشان کرد: سوریه از جمله تیم های قدرتی است که معمولا برای حفظ نتیجه یا جلوگیری از اجرای برنامه های حریف اقدام به بستن فضاهای داخل میدان می کند. دردیدار فردا تلاش می کنیم تاکتیک های آنها را خنثی کنیم تا به 3 امتیاز بازی دست پیدا کنیم.

شکوری با اشاره به شرایط جوی و احتمال ایجاد هرگونه مشکل در حین بازی مقابل سوریه گفت: برای ما فرقی نمی کند در کجا و درچه شرایطی بازی می کنیم. اگر باران، برف و یا حتی سیل هم بیاید فقط به پیروزشدن فکر می کنیم و امیدواریم بتوانیم در اولین مسابقه برابر سوریه به یک پیروزی پرگل دست پیدا کنیم.