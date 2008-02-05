به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلامشده از سوی پایگاه اطلاعرسانی بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر "آن مرد آمد" نخستین فیلمی خواهد بود که در بازگشایی سینما آزادی در سالن اصلی آن به نمایش درمیآید. جالب اینکه بهمنی نخستین فیلم خود را سال 76 ساخت و این دومین فیلم اوست که 10 سال بعد در سال 86 ساخته شده است.
آن مرد آمد
سینما آزادی که سال 1376 به دلیل آتشسوزی قسمتهایی از آن به همراه سینما شهر قصه تخریب شد، از سال 1385 به همت شهرداری تهران و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در دست بازسازی قرار گرفت و در کمتر از دو سال با پنج سالن جدید و مجهز به مرحله بهرهبرداری رسید.
قرار است فردا چهارشنبه 17 بهمن به ترتیب فیلمهای "احضارشدگان" آرش معیریان، "جعبه موسیقی" فرزاد موتمن و "محیا" اکبر خواجویی به ترتیب در ساعتهای 16، 18 و 20 در سالن اصلی سینما آزادی روی پرده بروند.
"آن مرد آمد" دومین فیلم بهمنی پس از "آخرین نبرد" است که سال 76 ساخته شد و وقفه 10 ساله در ساخت فیلم دوم این فیلمساز را به رخ میکشد که هر دو در ژانر دفاع مقدس قرار میگیرند. بهمنی فارغ التحصیل دانشکده سینما تئاتر دانشگاه تهران است و بر اساس طرح اولیه خودش، نگارش فیلمنامه "آن مرد آمد" را به شادمهر راستین سپرد.
"آن مرد آمد" داستان پدر و دختری است که با هم اختلاف دارند. اما با وخامت حال پدر اتفاقی جدید میافتد. جمشید هاشمپور، آتنه فقیه نصیری، کورش تهامی، علی دهکردی، عبدالرضا زهره کرمانی و کاوه سماکباشی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که به تهیهکنندگی محسن علیاکبری در شرکت سینمایی هفت آسمان تولید شده است.
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