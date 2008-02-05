مهمترین وظیفه روحانیون در شرایط کنونی کار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت عصر سه شنبه در دیدار جمعی از طلاب جوان گیلان در رشت، افزود: بسیاری از مسائل هنوز برای مردم تبیین نشده و روحانیون باید در این زمینه فعال باشند و سعی کنند تا مردم را با اسلام ناب محمدی (ص) آشنا سازند.

نماینده ولی فقیه خطاب به طلاب جوان اعلام کرد: باید برای رفع موانع آشنایی بشریت با اسلام واقعی مبارزه کرد تا زمینه ظهور حجت حق (عج) فراهم شود.

آیت الله قربانی در ادامه به اهمیت هشتمین دوره انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و بیان داشت: اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان تائید یا رد صلاحیت نامزدها را با تعامل بیشتر و متناسب با التزام به ولایت وفقیه و پایه بندی به اصول قانونی و اسلامی بررسی کنند.

امام جمعه رشت همچنین دهه فجر را یک موهبت الهی یاد کرد و افزود: دوران مبارزات قبل ازانقلاب دوران سختی بود ولی دلخوشی ما به طلاب جوان و نسل جوان جامعه بود.

آیت الله قربانی یادآورشد: بسیاری از افراد حتی از بین علما باور نداشتند که با دست خالی می توان با رژیم تا دندان مسلح پهلوی مقاومت کرد و پیروز شد، بعد از انقلاب همان عالما ضمن اقرار به عظمت و شگفتی نهضت امام خمینی (ره) برای حفظ و توفیق امام دعا می کردند.