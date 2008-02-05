امام خمینی (ره) پرچمدار معنویت در عصر حاضر بود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام اکبر بیگلری عصر امروز در بازدید از کانون اصلاح و تربیت استان همدان با اشاره به برکات انقلاب شکوهمند اسلامی افزود: تغییر رویکرد ساختاری در خصوص زندان و زندان زدایی از برکات انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دوران جوانی از درخشان ترین دوران زندگی انسانهاست، اظهار داشت: استفاده مناسب از این دوران در تقویت اعتماد به نفش و تقویت اراده موثر است.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب همدان اظهار داشت: با تحقق سیاستهای نوین دستگاه قضایی کشور در استان همدان در سال جاری آمار ورودیهای کانون اصلاح و تربیت استان همدان 50 درصد کاهش داشته است.

حجت الاسلام بیگلری تصریح کرد: سیاستهای جدید دستگاه قضایی کشور در کاهش جمعیت کیفری موثر بوده است.

در پی این بازدید و پس از بررسی پرونده های مددجویان کانون اصلاح و تربیت استان همدان 25 درصد از مدد جویان این کانون مشمول قانون پایان حبس شدند.

