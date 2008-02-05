مرگ دست خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در قالب تذکری نگرانی خود را در مورد اتمام ظرفیت بهشت زهرا عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه ظرفیت حال حاضر بهشت زهرا 50هزار نفر اعلام شده، اشتیاق مردم به مردن بیشتر شده است و مردم علاوه بر اجاره نشینی، جایی برای دفن هم ندارند.

پس از صحبت های ابتکار، خبرنگاران موضوع را از حمزه شکیب جویا شدند که او با رد ظرفیت عنوان شده گفت: بهشت زهرا 200 هزار نفر دیگر ظرفیت دارد، ما هم امیدواریم مرگ و میر کاهش داشته باشد ولی مرگ هم دست خداست و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

در جلسه امروز شورا، دکتر نجفی در حین برگزاری جلسه مشغول خواندن روزنامه کارگزاران بود و صفحه اول این روزنامه را که در شماره هفته گذشته عکس خودش را چاپ کرده بود، به اعضای دیگر شورا نشان می داد.

در جلسه امروز شورا، پروین احمدی نژاد غیبت داشت، ضمن آنکه هادی ساعی در جریان برگزاری جلسه تنها عضو شورا بود که صحبت نکرد.

احاطه رئیس شورای شهر توسط خبرنگاران و سئوالات مطرح شده و در کل وقایع در این خصوص را می توان یک از حاشیه های جلسه امروز دانست که جهت اطلاع ، سایت خبرگزاری ها و روزنامه های فردا در اختیار شما است.

همچنین حضور فتح الله زاده، مدیر عامل باشگاه استقلال در شورای شهر موجب شد که خسرو دانشجو سخنگوی شورا و عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال صحن شورا را ترک کرده و به استقبال او بشتابد.