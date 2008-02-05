به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، احد دهبزرگی با بیان این مطلب گفت: جشنواره شعر فجر اقدامی است که باید سالهای گذشته انجام میشد و برگزاری دومین دوره آن در سال جاری میتواند بسیاری از امیدها را زنده کند.
وی برگزاری متداوم را شرط ارتقای جشنواره شعر فجر دانست و تأکید کرد: جشنواره شعر فجر برای شاعران دلگرمیهای زیادی را به ارمغان آورد و اگر این حرکت استمرار پیدا کند میتواند ارزشهای شعر امروز و گذشته را به نسل آینده انتقال دهد.
دهبزرگی ادامه داد: شعر نتیجه برانگیخته شدن احساس و عاطفه است و حرکتهایی مانند برگزاری جشنواره شعر فجر میتواند شکوه خاصی به این احساس و عاطفه دهد. جهان باید شعر ما را بشناسد و بسیاری از شاعران کشورهای دیگر نمیدانند که در کشور ما تا چه اندازه به شعر بها داده میشود و حرکتهایی مانند جشنواره شعر فجر در این راستا میتواند اقدامی مؤثر به شمار آید.
وی ادامه داد: جشنواره شعر فجر با ارجنهادن به شاعران پیشکسوت میتواند انگیزه گرایش به شعر قوی را به بهترین شکل در میان جوانان تقویت کند.
این شاعر در پایان گفت: دولت از ملت جدا نیست و برخی فعالیتها مانند جشنواره شعر فجر با توجه به گستردگی نمیتواند جنبه شخصی پیدا کند و دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.
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