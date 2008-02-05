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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۴۱

نشست رهبران اقلیتهای دینی برگزار می‌شود

به مناسبت ایام دهه فجر با حضور چهل نفر از رهبران و شخصیتهای دینی و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی نشستی فردا 17 بهمن برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر این نشست با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مرکز گفتگوی ادیان برگزار می‌شود.

موضوعاتی که در این نشست بررسی خواهند شد عبارتند از: معرفی فعالیتها و سیاستهای جدید مرکز گفتگوی ادیان، فعال کردن مجدد شورای رهبران دینی منطقه ای ایران، طرح بهره گیری از نمایندگان محترم اقلیتها در ارتباط با موسسات و مراکز دینی در خارج از کشور، طرح راه اندازی و انتشار فصل نامه ای با عنوان گفتگوی دینی با همکاری دانشوران محترم اقلیت دینی کشور.

این نشست فردا هفدهم بهمن از ساعت 18 برگزار می‌شود.

کد مطلب 633640

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