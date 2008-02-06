جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه برنامه ها و رویدادهای مختلفی از سوی سازمانها و ارگانها در حوزه اجتماعی برگزار می شود که مهم ترین آنها را مرور می کنیم.

بهره برداری از سالن همایش های برج میلاد

مراسم بهره برداری از سالن همایش های برج میلاد، همزمان با نخستین جشنواره گرامیداشت برگزیدگان مهندسی عمران ایران، برگزار می شود. در این مراسم که از ساعت 14 امروز برگزار می شود، دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز حاضر خواهد بود.

نشست خبری مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی

دکتر صادق رجایی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در نشست خبری که ساعت 10 صبح برگزار می شود، برنامه های این سازمان در ارتباط با بیمه درمان روستاییان و عشایر را تشریح می کند.

این نشست مطبوعاتی در محل سازمان سازمان بیمه خدمات درمانی، واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان شهید دستجردی(ظفر سابق)، کوچه شهید برادران علیپور مشکانی، پلاک 57، طبقه ششم برگزار می شود.

سمینار مراقبت های پرستاری در تالاسمی

برگزاری سمینار دو روزه "مراقبت های پرستاری در تالاسمی"، از جمله برنامه های حوزه بهداشت و درمان در روز چهارشنبه است.

در افتتاحیه این سمینار که از ساعت 8 و 30 دقیقه در محل تالار امام (ره) بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می شود، معاونین سلامت و غذا و داروی وزارت بهداشت حاضر خواهند بود.

کنگره بیهوشی در چشم پزشکی

گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با همکاری سازمان تامین اجتماعی، انجمن بیهوشی چشم پزشکی انگلستان، انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران و نیز انجمن بررسی و مطالعه درد ایران، اقدام به برگزاری اولین کنگره بین المللی "بیهوشی در چشم پزشکی" نموده است.

در این همایش که از امروز آغاز و تا 19 بهمن ماه جاری در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه شهید بهشتی ادامه خواهد داشت، موضوعاتی همچون روشهای کاهش فشار داخل چشم، داروهای بی حسی موضعی و آسیب های ناشی از صدمات به چشم، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

افتتاحیه این همایش ساعت 10 صبح در محل دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک، خیابان تابناک، جنب بیمارستان طالقانی، برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم دهه فجر در سازمان پزشکی قانونی

در این مراسم که از ساعت 10 صبح در تالار شهید بهشتی سازمان پزشکی قانونی واقع در ضلع جنوبی پارک شهر برگزار می شود، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور سخنرانی خواهد کرد. همچنین در این مراسم، دکتر عابدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز حضور خواهد داشت.

اختتامیه طرح سنجش نوآموزان

مراسم اختتامیه طرح سنجش نوآموزان شهر تهران، با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران پایگاههای طرح سنجش امروز برگزار می شود.

این برنامه از ساعت 9 صبح در سالن امام خمینی (ره) ساختمان امور تربیتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، واقع در میدان فلسطین- خیابان طالقانی غربی برگزار می شود.