جایزه ویژه همگرایی در آسیا به فیلم برگزیده مجمع مجالس آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی اعلام کرد این جایزه با مشارکت ستاد جشنواره فیلم فجر به فیلمی اهدا می‌شود که ویژگی‌های قاره کهن را برجسته و روح همگرایی را در آسیا تقویت کند. هدف از اهداء آن هم مشارکت هنرمندان در خلق ایده‌های بدیع برای نیل به همگرایی در آسیاست.

سیدمحمدهادی نژادحسینیان، دبیر کل مجمع مجالس آسیایی، با اشاره به ظرفیت‌های دبیرخانه مجمع از جمله برگزاری مسابقه فیلم‌های کوتاه برای پخش در کشورهای آسیایی گفت: "این دبیرخانه آماده است با تشکیل بنیاد فرهنگی آسیا زمینه هر گونه حمایت از سینماگران آسیایی را در جهت تولید مشترک فیلم، اکران در کشورهای آسیایی و برگزاری جشنواره فیلم‌های آسیایی فراهم کند."

مجمع مجالس آسیایی سال 2006 با تصویب روسا و نمایندگان 40 کشور آسیایی تاسیس شد تا موضوع همگرایی در آسیا و تشکیل پارلمان آسیایی را پیگیری کند. در دومین نشست این مجمع که سال 2007 در ایران برگزار شد، تهران به عنوان مقر دایمی دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی انتخاب و نخستین دبیر کل آن هم برای چهار سال از ایران برگزیده شد.