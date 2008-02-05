احتمال اقدام نظامی علیه ایران منتفی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان چیمن" بر این باور است که با وجود بحث ها درباره صدور قطعنامه سوم علیه ایران، احتمال اقدام نظامی در این پروسه علیه تهران منتفی شده است.

"جان چیمن" کارشناس "مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک برای مطالعات راهبردی"(IISS) در لندن می گوید: با وجودی که ایران اقدام به راه اندازی نسل جدیدی از سانتریفیوژها کرده، اما در آینده نزدیک تصور نمی رود که علیه ایران اقدامی نظامی صورت پذیرد.

وی همچنین درباره سیاست خصمانه غرب بر ضد ایران گفت که صدور قطعنامه سومی علیه ایران اساسی را برای اقدام مستقل بیشتر اتحادیه اروپا در محدود سازی اعتبارات تجاری و تعاملات با بانک ملی ایران فراهم می آورد.