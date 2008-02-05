فرانسه قصد دخالت نظامی در چاد را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فرانس - 24"، "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کشورش اکنون در چارچوب وظیفه خود عمل می کند.

کوشنر افزود: اگر فرانسه باید وظیفه خود را انجام دهد، مطمئن باشید که انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شورای امنیت تصمیمی درباره چاد اتخاذ نشده و ما باید چاد را آزاد بگذاریم.

وزیر خارجه فرانسه همچنین اتهامات شورشیان چادی مبنی بر دخالت نظامی در درگیری های روزهای اخیر را رد کرد.

کوشنر تاکید کرد: ما در حال حاضر قصد دخالت نظامی در چاد را نداریم.

درهمین رابطه، "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه گفت: هیچ تیری از سوی سربازان ما در چاد شلیک نشده و اگر هم چنین اتفاقی رخ داده مطمئن باشید که برای دفاع از هموطن های خود بوده است.

در درگیری های اخیر در چاد، رئیس ستاد مشترک ارتش چاد کشته شد.

حدود 2 هزار شورشی که هفته گذشته از منطقه دارفور درغرب سودان به سوی چاد حرکت کردند، پس از طی نمودن مسافت 800 کیلومتر به پایتخت این کشور رسیدند و آن را به تصرف خود درآوردند.

"ادریس ابی" رئیس جمهوری چاد در روزهای اخیر که انجامنا در تصرف شورشیان بود، در یک مخفیگاه زیرزمینی مخفی شده بود و حتی حاضر به دریافت کمک ارتش فرانسه نشد.

شورشیان در حال حاضر شهر انجامنا را ترک و در اطراف آن اردو زده اند تا اتباع خارجی و غیرنظامی از آن خارج شوند.