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۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۱۵

مركز اطلاع رساني ناجا خبر داد :

453 هزار و 600 عدد ترقه كبريتي در استان مركزي كشف شد

ماموران انتظامي استان مركزي موفق به كشف 435 هزار و 600 عدد ترقه كبريتي در استان مركزي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ماموران نيروي انتظامي استان مركزي در پي كنترل خودروهاي عبوري در بازرسي از يكدستگاه اتوبوس كه از مقصد شيراز به اراك در حال حركت بود به كشف مقاديري مواد محترقه شامل 135 هزار و 600 ترقه كبريتي شدند كه متعلق به شخصي به هويت مجيد . پ ساكن اراك بود.

همچنين ماموران انتظامي در بازرسي از چند باب مغازه با هماهنگي مقام قضايي موفق شدند تعداد 300 هزار ترقه از ده نفر كشف  و متهمان دستگير شده را جهت طي مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي دهند.

بر اساس اين گزارش همچنين 50 هزار و 442 نوع مواد محترقه نيز با اقدامات پليسي در منطقه آذربايجان شرقي كشف و ضبط شده است.

کد مطلب 63366

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