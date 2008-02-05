فاز اول گسترش بندرشهید رجایی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هیئت رسانه ای بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان از فاز اول گسترش بندرشهید رجایی این استان بازدید و روند انجام این پروژه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

با بهره برداری از این طرح، ظرفیت بندرشهید رجایی از 5/1 میلیون TEU کانتینر در سال به سه میلیون TEU کانتینر افزایش و این بندر به جایگاه ویژه ای در بنادر منطقه دست می یابد.

بهره برداری از طرح فوق که با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان و ظرف مدت پنج سال ساخته شده است ظرفیت حمل، بارگیری و سرویس دهی به کشتی های نسل هفتم پهن پیکر با آبشخور5/17 متر و گنجایش 12 هزار کانتینر فراهم و توان این بندر از 5/1 میلیون TEU کانتینر در سال به 3 میلیون TEU کانتینر افزایش می یابد.

طرح توسعه این بندر تا 10 میلیون TEU هدف گذاری شده و با بهره برداری کامل از این طرح در پایان تمامی پروژه ها بندر شهید رجایی کشورمان به یکی از بنادر عظیم جهان تبدیل می شود.

بیش از 90 درصد صادرات کانتینری کشور در حال حاضر از بندرشهید رجایی صورت می گیرد که با گسترش زیرساخت های توسعه ای این بخش از جمله دو بانده سازی محور بندرعباس - سیرجان و راه آهن منتهی به بندرعباس، رشدی چشم گیر در انتظار این استان خواهد بود.