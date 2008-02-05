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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۸

دانش آموزان دختر کرجی مفاهیم سوره فجر را به تصویر می کشند

کرج - خبرگزاری مهر: دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش و پرورش ناحیه سه کرج همزمان با دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مفاهیم سوره مبارکه فجر را به تصویر می کشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مسابقه دانش آموزان با قرائت سوره فجر و ترجمه آن، تصاویر ذهنی خود را در قالب نقاشی، عکس، شعر و مقاله ارائه می دهند.

دانش آموزان شرکت کننده در رشته نقاشی باید آثارخود را روی بوم در سایز 70×100 و روی مقوا در سایز 50×70 ارائه دهند.

ارائه تصاویر سیاه و سفید، رنگی، آنالوگ و دیجیتال در قطع 18×13 نیز از شرایط شرکت در رشته عکاسی است.

 مهلت ارسال آثار تا پایان دهه فجر است همچنین علاقمندان به شعر و مقاله می توانند مطالب خود را در برگه سفید A4 به کانون فاطمه الزهرا(س) واقع در کرج، چهارصد دستگاه، پایینتر از استخر دانش، انتهای کوچه ایثار ارسال نمایند.

کد مطلب 633667

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