دانش آموزان دختر کرجی مفاهیم سوره فجر را به تصویر می کشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مسابقه دانش آموزان با قرائت سوره فجر و ترجمه آن، تصاویر ذهنی خود را در قالب نقاشی، عکس، شعر و مقاله ارائه می دهند.

دانش آموزان شرکت کننده در رشته نقاشی باید آثارخود را روی بوم در سایز 70×100 و روی مقوا در سایز 50×70 ارائه دهند.

ارائه تصاویر سیاه و سفید، رنگی، آنالوگ و دیجیتال در قطع 18×13 نیز از شرایط شرکت در رشته عکاسی است.

مهلت ارسال آثار تا پایان دهه فجر است همچنین علاقمندان به شعر و مقاله می توانند مطالب خود را در برگه سفید A4 به کانون فاطمه الزهرا(س) واقع در کرج، چهارصد دستگاه، پایینتر از استخر دانش، انتهای کوچه ایثار ارسال نمایند.