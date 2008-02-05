سرانه فضای فرهنگی مازندران 174 سانتی متر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر سه شنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی هنری غدیر پل سفید سوادکوه اظهار داشت: این سرانه در قبل از انقلاب صفر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: تعدد صاحبان ذوق شعری و اندیشمندان حوزه فرهنگ و هنر در استان بسیار است این در حالی بوده که هزینه برخورداری فرهنگی مردم استان کمتر از 100 تومان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه مازندران از نظر سرانه فضای فرهنگی در رده استان های بالای بیستم است تصریح کرد: هم اکنون میزان فضای فرهنگی استان 40 هزار متر مربع است.

امامزاده با بیان اینکه چهار هزار و 500 متر مربع فضای مجتمع فرهنگی هنری دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد یادآور شد: برای افتتاح این پروژه ها یک میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: تا پایان سال آینده 9 مجتمع فرهنگی هنری در شهرهای مازندران ایجاد می شود.

به گفته امامزاده، با احداث این فضاهای مجتمع فرهنگی هنری تمام شهرهای استان دارای مجتمع فرهنگی هنری شده و حتی برخی از شهرها دارای دو یمجتمع فرهنگی هنری خواهند شد.

مجتمع فرهنگی هنری غدیر سوادکوه که عملیات اجرایی آن از سال 81 آغاز شده بود پس از سه سال معطلی با اعتبار تزریقی پنج میلیارد و 500 میلیون ریال دهه فجر امسال افتتاح شد.

زیربنای این مجتمع فرهنگی هزار و 289 متر مربع بوده و در چهار طبقه ساخته شده است.