3 بزرگراه تهران به شبكه فيبر نوري مي پيوندد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، مدير عامل شركت كنترل ترافيك تهران با بيان اين مطلب گفت : اين طرح در گام نخست در 3 محور شرياني و پر تردد شهر تهران اجرا مي شود و بر اين اساس 3 بزرگراه مهم و پر تراكم شيخ فضل الله نوري تا شهيد مدرس و شهيد همت به شبكه فيبر نوري مي پيوندد .

مهندس كامران رحيم اف اين پروژه را به عنوان اقدام عملي حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در جهت ايفاي وظيفه خدمت رساني به شهروندان دانست و اظهار داشت : شركت كنترل ترافيك به عنوان مجري كنترل امور ترافيكي تهران فعاليتهاي بسياري را در دست اجرا دارد كه پروژه مذكور تنها يكي از اين موارد است .

وي در ادامه اظهار داشت : در مرحله اول ابتدا پروژه بزرگراه شيخ فضل الله نوري با تكميل شبكه فيبر نوري تعداد 29 دستگاه دوربين نظارت تلوزيوني به منظور پوشش دهي مناسب شبكه پر تردد بزرگراههاي غرب تهران و رفع گره هاي ترافيكي موجود مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .

مدير عامل شركت كنترل ترافيك تهران در ادامه افزود : از اين تعداد 12 دوربين راه اندازي شده و 17 دوربين نيز وارد شبكه فيبر نوري مي شود .