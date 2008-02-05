اختصاص بودجه 8 میلیاردی به کمیته المپیک/ کمک 14 میلیاردی رئیس جمهور در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی المپیک ، محمد علیآبادی معاون رئیس جمهور و ئییس سازمان تربیت بدنی ضمن اعلام این خبر افزود: این درحالی است که رئیس جمهور قول مساعد داد که چهارده میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابعی که در اختیارشان است به ورزش قهرمانی کمک کنند که به این ترتیب بودجه ورزش قهرمانی نیز در سال آینده نسبت به امسال با افزایش خوبی مواجه خواهد بود.
علی آبادی اضافه کرد : اگر ما مدال آوری را در ورزش توسعه دهیم، مردم را بسیار خوشحال میکند اما نباید طور رفتار شود که ما مدال کسب کنیم و همواره جایگاهمان در جهان لرزان باشد و تثبیت شده نباشیم. اگر بخواهیم به جایگاه تثبیت شدهای در ورزش دست یابیم، باید دامنه جمعیتی ورزش را در بخشهای مختلف توسعه دهیم و این توسعه نیازمند توسعه فضاهای ورزشی است.
معاون رئیس جمهور از تشکیل کمیته ورزشهای پایه و پر مدال (شنا، دوومیدانی، ژیمناستیک، تیراندازی با کمان، تیراندازی با اسلحه، قایقرانی و دوچرخهسواری) خبر داد و گفت : با توجه به اینکه مدال آوری رشتههای ورزشی فوق درمیادین ورزشی مختلف تاثیر مستقیمی در کارنامه عملکرد ورزشی ما دارد ما حمایت ویژه ای را از فدراسیونهای ورزشی فوق به عمل آوردهایم و حداقل با برگزاری جلسات ماهانه آنها را کنترل میکنیم چرا که در بازیهای گوانگ جو چین مدال آوری آنها نقطه امید ماست.
رئیس سازمان تربیت بدنی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد : معتقدم ایران باید در 25 رشته ورزشی مدال آور باشد. ما برای همه مسئولان در فدراسیونهای ورزشی تعیین تکلیف کردهایم که برای بازیهای آسیایی 2010 چند مدال باید کسب کنند. البته این قضیه را سال به سال مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار میدهیم . اگرخواسته های ما به اجرا نرسد، بیتردید ازهم اکنون میدانیم که چه تصمیماتی را در مورد رشتههای ورزشی مختلف باید اتخاذ کنیم.
وی همچنین به توسعه ورزش همگانی در کشور اشاره کرد و گفت: کار بزرگی در کشور قرار است در این زمینه صورت گیرد و میعادگاههایی را در سطح کشور در نظر میگیریم تا به ورزش همگانی اختصاص یابد. به غیر از این با در نظر گرفتن چند عید و روزهای تعطیل مهم درسال همایش سراسری را در کشور برگزار خواهیم کرد. در خارج از هر شهر نیز فضاهای ورزشی را به همراه مجموعه های ملی در هر استان به ورزش همگانی اختصاص میدهیم.
وی به بزرگترین رویداد ورزشی سال ١٣٨٨ اشاره کرد و گفت: در این سال بازیهای کشورهای اسلامی با حضور ٥٧ کشور و حدود هفت هزار ورزشکار در ایران برگزارخواهد شد که از ماهها قبل برنامه ریزی لازم برای مدیریت کردن این رقابتها انجام شده است و قطعا با برگزاری چنین رقابت بزرگی ما توان مدیریتی خود و کشورمان را باید در زمینههای مختلف به دیگر کشورها نشان دهیم که قطعا با هماهنگی و برنامه ریزی لازم باید از این رقابتها سربلند بیرون بیاییم. به همین منظور پروژههایی که در اولویت ویژه قرار گرفته اند باید هرچه زودتر تکمیل و افتتاح شود. سال آینده نیز به مناسبت سیامین سال پیروزی انقلاب اسلامی سی پروژه ملی بزرگ را افتتاح خواهیم کرد و به صورت میانگین هر دوازده روز یکبار یک پروژه افتتاح خواهد شد.
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