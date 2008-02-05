به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست حسن بلخاری، عباس ارناوط دبیر جشنواره فیلم الجزیره، پیتر هری ریست رئیس دانشکده سینمایی دانشگاه کنکوردیا کانادا و رئیس چلیک فیلمساز ترک درباره وضعیت فیلم‌های بخش مسابقه سینمای آسیا بحث و تبادل نظر کردند.

بلخاری با اشاره به وضعیت سینمای آسیا گفت: "شرق منبع روایت است، روایت‌هایی که به سادگی می‌توان آنها را به تصویر کشید. اگر سینماگران شرقی بتوانند پلی پیدا و از آن طریق روایت را به زبان سینما متصل کنند موفق خواهند شد. شرق از نظر متون روایی استعداد و برتری کامل نسبت به غرب دارد. برخی کشورها مانند ایران روایت‌های بومی و ملی بسیار قوی دارند که در صورت همراه شدن با تکنیک‌های سینمایی می‌توانند سینمای جهان را فتح کنند."

وی ادامه داد: "تنها مشکل سینمای شرق ضعف در تکنیک و زبان سینماست. اگر این روایت‌ها به درستی به زبان سینما ترجمه شود موفقیت‌های بزرگی به دست می‌آید. فیلم‌هایی که تاکنون از آسیا در جشنواره امسال دیده‌ام همه بضاعت سینمای آسیا نبوده است.هر چند در این میان آثار خوبی نیز دیده شد."

بلخاری افزود: "آسیا باید بیاموزد که چگونه در برابر موجب غالب سینما ایستادگی کند. مخاطب امروز بسیار گزینشگر است و اگر آسیا به باورهایش اعتماد کند جایگاهی خوب در جهان بدست می‌آورد. بازگشت به اسطوره‌ها و سنت‌ها راه را بر موج ابتذال می‌بندد."

این کارشناس سینما تصریح کرد: "هیئت داوران سعی کرد با بحث و تبادل نظر بهترین آثار این بخش را انتخاب کند. مباحث ما گاه سه ساعت طول می‌کشید. به هر حال قضاوت کردن کار بسیار دشواری است. برای ما مهم آن بود که مضامین و مفاهیم فیلم‌ها و همچنین بیان و زبان آنها کاملا با فرهنگ کشورهایشان هماهنگ باشد. تکنیک و سبک فیلم‌ها باید وابسته به فرهنگ کشورها باشد و این اولویت انتخاب هیئت داوران بود."

در ادامه، ریست با اشاره به سوابق خود گفت: "من رئیس یکی از دانشگاههای کانادا هستم و کار اصلی‌ام تدریس سینما و فیلمسازی است. در آسیا تفاوت بسیار جالبی میان فیلم‌ها وجود دارد و من مطالعاتی در این زمینه دارم. جشنواره فیلم فجر نیز هر دوره جایگاهی بهتر به دست آورده و شهرت آن افزایش یافته است."

وی تصریح کرد: "من تنها عضو غیرآسیایی هیئت داوران هستم و نمی‌توانم قضاوت خوبی درباره فیلم‌های این بخش داشته باشم، اما معتقدم سینمای آسیا در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. من اولین بار با دیدن فیلم سینمایی "باشو غریبه کوچک" در جشنواره مونترال با سینمای ایران آشنا شدم."

این مدرس سینما با اشاره به حضور خود در بازار فیلم ایران درباره وضعیت سینمای کانادا نیز اظهار داشت: "سینمای کانادا چیز زیادی برای عرضه کردن ندارد. مشکلات زیادی در سینمای کشور ما وجود دارد. مردم ترجیح می‌دهند بیشتر فیلم‌های آمریکایی تماشا کنند."

چلیک نیز درباره وضعیت سینمای آسیا گفت: "با توجه به فرهنگ غنی آسیا این سینما می‌تواند به جایگاهی بسیار بهتر دست یابد. مشکل اصلی آسیا ضعف در تکنیک فیلمسازی است. هنوز تکنیک و فنون لازم وارد سینمای آسیا نشده است. اگر تکنیک سینمای آسیا نیز رشد کند این سینما به جایگاه واقعی‌اش خواهد رسید."

وی افزود: "سینمای ایران تا اندازه زیادی به معیارهای دنیا نزدیک شده است. اما بازار فیلم ایران می‌تواند با حضور کارگردانان و بازیگران بزرگ رونق بیشتری پیدا کند. سینمای آسیا مملو از فیلم‌های شاعرانه و فلسفی است.ادبیات غنی شرق تاثیرش را در فیلم‌ها گذاشته و شاعرانی مثل حافظ، مولانا و رودکی نقشی بزرگ در ادبیات و سینمای شرق ایفا کرده‌اند."

آرناوط نیز در این نشست گفت: "داور بودن دشوار است و قضاوت کردن میان این تعداد فیلم به راحتی ممکن نیست. با این حال سعی کردیم با توجه به برخی معیارها بهترین قضاوت را انجام دهیم ... برای دومین‌بار است که به ایران می‌آیم ... بازار فیلم ایران نسبت به دوره‌های گذشته بسیار پررونق‌تر بود."

عضو الجزایری هیئت داوران مسابقه سینمای آسیا افزود: "نکته مهم در سینمای آسیا متفاوت بودن فیلم‌های آن است. هر کدام از فیلم‌های تولید این قاره به شکلی متفاوت به دنبال بیان مفاهیم خود هستند. امیدوارم سینمای آسیا از سینمای هالیوود الهام نگیرد و راه خود را به صورت مثبت طی کند."

داوران این بخش از جشنواره سه سیمرغ بلورین به بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اهدا می‌کنند. مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر هفدهم بهمن‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری آسمان برگزار می‌شود.