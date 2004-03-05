صادرات صنايع شوينده و مواد پاك كننده هفت درصد كاهش يافت

دبيركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهرگفت: سهم صادرات انواع مواد شوينده در 10 ماه امسال 2/1 درصد صادرات صنعتي و معدني كشور را به خود اختصاص داد.

احمد قاسمي افزود: در گروه صنايع غذايي شاهد رشد صادرات بيسكويت، شكلات، ماكاروني، رب گوجه فرنگي، گلاب و ساير عرقيات، سركه و ترشي، نوشابه و آب معدني، عصاره و پودرشيرين بيان، الكل ، توتون و تنباكو ودر مقابل كاهش صادرات آبميوه و كنسانتره، كنسروو كمپوت، خميرمايه، و ساير مواد غذايي بوديم.

به گفته وي، در مجموع گروه صنايع غذايي با ارزش صادراتي 175 ميليون و 900 هزاردلار، 9/17 درصد افزايش داشت و سهم اين بخش در صادرات صنعتي و معدني به شش درصد رسيد.

وي تصريح كرد: گروه صنايع دارويي در اين دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با صادرات حدود 33 ميليون و يك صد هزار دلارحدود 5/53 درصد افزايش داشت.

قاسمي ارزش صادراتي محصولات پتروشيمي را در اين مدت حدود 342 ميليون و 200 هزار دلار ذكركرد و افزود: اين گروه 6/11 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد و همچنين گازها در مدت ياد شده 322 ميليون دلار صادر شد كه 7/17 درصد رشد داشت و 9/10 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل داد.

وي افزود: ارزش صادراتي محصولات پايه نفتي در 10 ماهه سال 82 حدود 243 ميليون و 700 هزار دلاربود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/22 درصد رشد داشته و سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني 3/8 درصد بود.