  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۵۳

حضور " گري اولدمن " درفيلم " بتمن " قطعي شد

" گري اولدمن " هنرپيشه مطرح صنعت فيلمسازي قرارداد ايفاي نقش درفيلم " بتمن " را امضا كرد.

نمايي ازپوسترفيلم " بتمن "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه درواپسين اثرازمجموعه آثار" بتمن " نقش " ال تي جيمز" مامور پليس را برعهده دارد.
ساخت اين فيلم تحت نظارت شركت فيلمسازي برادران وارنرصورت مي گيرد و" كريستوفرنولان " درمقام كارگردان آن به فعاليت مي پردازد.
" اولدمن " دراين اثر دركنار هنرپيشگاني چون " كريستين بيل "، " كيت هولمز"، " مايكل كين "،" ليام نيسون "، " هنري دوكارت " ،" مورگان فريمن " به ايفاي نقش مي پردازد.
فيلمبرداري " بتمن " بزودي درلوكيشن هاي لندن وشيكاگو آغازمي شود.ازديگرپروژه هاي " اولد من " مي توان به فيلمهاي " هانيبال " و" حريف " اشاره كرد.اين هنرپيشه بزودي با فيلم " هري پاتروزنداني آزكابان " درعرصه رقابتها حضورخواهد داشت.

کد مطلب 63369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها