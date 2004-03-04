حضور " گري اولدمن " درفيلم " بتمن " قطعي شد

نمايي ازپوسترفيلم " بتمن "
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه درواپسين اثرازمجموعه آثار" بتمن " نقش " ال تي جيمز" مامور پليس را برعهده دارد.
ساخت اين فيلم تحت نظارت شركت فيلمسازي برادران وارنرصورت مي گيرد و" كريستوفرنولان " درمقام كارگردان آن به فعاليت مي پردازد.
" اولدمن " دراين اثر دركنار هنرپيشگاني چون " كريستين بيل "، " كيت هولمز"، " مايكل كين "،" ليام نيسون "، " هنري دوكارت " ،" مورگان فريمن " به ايفاي نقش مي پردازد.
فيلمبرداري " بتمن " بزودي درلوكيشن هاي لندن وشيكاگو آغازمي شود.ازديگرپروژه هاي " اولد من " مي توان به فيلمهاي " هانيبال " و" حريف " اشاره كرد.اين هنرپيشه بزودي با فيلم " هري پاتروزنداني آزكابان " درعرصه رقابتها حضورخواهد داشت.
نظر شما