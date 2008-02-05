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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

اکثریت ترکها با رفع محدودیت حجاب در دانشگاهها موافقند

اکثریت ترکها با رفع محدودیت حجاب در دانشگاهها موافقند

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در ترکیه حاکی از موافقت مردم این کشور با لغو محدودیت حجاب در دانشگاهها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نظر سنجی که توسط شرکت پژوهشی متروپل مستقر در آنکارا انجام شده، 1245 نفر از 26 استان ترکیه به سئوالات مطرح شده پاسخ دادند.

در این میان 9/64 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند دانشجویان دختر ترکیه حق دارند با پوشش و حجاب وارد دانشگاههای این کشور شوند.  این درحالی است که تنها 6/27 درصد از پاسخ دهندگان مخالفت خود را با لغو قانون حجاب اعلام کرده‌اند.

این نظرسنجی که با فرض 8/2 درصد خطا انجام شده اقدام حزب حاکم و حزب مخالف یعنی حزب ملی‌گرا را در اصلاح قانون اساسی تأیید می‌کند.

کد مطلب 633692

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