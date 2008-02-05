نخست وزیر چاد ارتش سودان را به حمایت از شورشیان کشورش متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نورالدین کوماکویه" نخست وزیر چاد که کشورش بدست شورشیان افتاده است، در گفتگویی با شبکه فرانسوی "فرانس - 24" گفت: ما ازسوی شورشیان چادی مورد حمله قرار نگرفتیم بلکه ارتش سودان به ما حمله کرد.

این درحالی است که دولت سودان هرگونه حمایتی از شورشیان را رد کرده است.

شورشیان چادی که از منطقه دارفور درغرب سودان حرکت خود را بسوی سرزمین چاد آغاز کردند، توانستند پس از طی 800 کیلومتر از خاک چاد خود را به پایتخت این کشور رسانده و آن را به تصرف خود درآورند.

در حال حاضر، آتش بس میان نیروهای دولتی و شورشیان برقرار شده است.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز امروز تاکید کرد که آنان در حال حاضر قصد دخالت نظامی در چاد را ندارند.

حدود 2 هزار شورشی که هفته گذشته از منطقه دارفور درغرب سودان به سوی چاد حرکت کردند، پس از طی نمودن مسافت 800 کیلومتر به پایتخت این کشور رسیدند و آن را به تصرف خود درآوردند.

"ادریس ابی" رئیس جمهوری چاد در روزهای اخیر که انجامنا در تصرف شورشیان بود، در یک مخفیگاه زیرزمینی مخفی شده بود و حتی حاضر به دریافت کمک ارتش فرانسه نشد.

شورشیان در حال حاضر شهر انجامنا را ترک و در اطراف آن اردو زده اند تا اتباع خارجی و غیرنظامی از آن خارج شوند.