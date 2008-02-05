به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهر متکی وزیرخارجه کشورمان عصر امروز در مراسم بزرگداشت بیست و پنج سالگی فعالیت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه با تاکید برلزوم استفاده دستگاه دیپلماسی کشور از اندیشه ها و نظرات تمامی اصحاب سابق و کنونی وزارت خارجه اظهار داشت: واقعیت این است که اگر دو ظرفیت لازم در کنار هم قرار نگیرند تحولات جمعی ، فردی و حتی امور کشوری نتایج لازم را موجب نخواهند شد.

متکی ادامه داد: نخستین ظرفیت لازم این است که بدانیم به کجا می رویم به بیان دیگر باید راهبردی منطقی، قابل دفاع داشته و بتوانیم چشم اندازی روشن را تدوین نمائیم.

وزیرخارجه همچنین گفت: ظرفیت دوم که مکمل بخش نخست است، توانمندی و قابلیت اجرایی و عملی کردن راه و مسیر تعیین شده است؛ کشورهای در حال توسعه عموما یا نقشه راه یعنی ظرفیت نخست را ندارند و یا فاقد ظرفیت های عملیاتی کردن راهبردهای تعریف شده بود، هستند که قطعا هر کدام از این دو مورد نباشد حرکت به منزله رفتن به ناکجاآباد و یا اساسا نرفتن، خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم تولید فکر و اندیشه و تدوین راهبردهای مشخص برای تعیین مسیر و کمک به حرکت در مجموعه های اجرایی اظهار داشت: این مسائل به طرق مختلفی تامین می شود که تولیدات ملموس فیزیکی و سایر محصولات مراکز پژوهشی از آن جمله است که البته نوع و حجم تولیدات خود را بر اساس مطالعاتشان تعریف می کنند.

وزیرامورخارجه با اشاره به سخنان یکی از حاضران در این مراسم مبنی بر اینکه چون بنده امروز از اعضای وزارت خارجه نیستم می توانم راحت تر صحبت کنم گفت: مگر می شود کسی در ساختن جای جای مجموعه ای دست داشته باشد و از عدم اتصالش با آن مجموعه سخن بگوید؟

وی تصریح کرد: در واقع ضرورت حلاجی مسائل مختلف ایجاب می کند که نگاههای متفاوت بتوانند با یکدیگر کار کنند و در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که اصل و اساس در سیاست خارجی منافع ملی می باشد.

متکی یادآور شد: آنچه که ممکن است در دوره های مختلف و یا دولت های متفاوت تفاوت هایی یابد رویکردهایی است که از شرایط ، تحلیل شرایط ، اوضاع و احوال برگرفته می شود و این موضوعی بسیار معمول و مرسوم در دنیا است.

وی با اشاره به کارآمدی تفاهم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که با نام مدالیته مطرح می شود، گفت: فکر می کنم یک چارچوب منطقی و قابل دفاع می تواند اساس مناسبی را برای حل موضوعات مختلف ایجاد کند و بدون شک مدالیتی مورد تفاهم ایران و آژانس می تواند الگویی برای مسائل سیاسی ما نیز قرار بگیرد.

وزیرامورخارجه تاکید کرد: اتفاقا وزارت امورخارجه جایی است که می تواند از تمامی نظرات و نگاهها، خصوصا دیدگاههای کسانی که در مجموعه و عائله آن بوده اند استفاده و بهره برداری کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور افزود: همانطور که می دانید رویکردها مسائلی قابل بحث هستند اما اساس که منافع کشور است همواره باید مورد دفاع قرار گیرد و ما نیز سعی کرده ایم در حد بضاعت خود با گام نهادن در جای پای پیشینیان این مسیر را ادامه دهیم.

متکی در این مراسم که تعدادی از دست اندرکاران دوره های گذشته دستگاه دیپلماسی کشور نیز حضور داشتند، تاکید کرد: امروز دستگاه دیپلماسی کشور نتایج زحمات شما را مشاهده می کند و به عنوان مثال حتما تمام دوستان تصدیق می کنند که دعوت از رئیس جمهور ایران برای اولین بار در طول تاریخ جهت شرکت در نشست این شورا یک تحول بوده است.

متکی با ارائه چندین مسائل دیگر افزود: از سوی دیگر برگزاری جلساتی چون اجلاس کشورهای حاشیه خزر و نهایی کردن بیانیه آن قطعا به بار نشستن زحمات تمام دوستان گذشته بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر گسترش روابط کشور با کشورهای مختلف، گفت: الفبای دیپلماسی دور کردن تنش از مرزهای کشور است و ما این را از اساتید و دوستان خود آموخته ایم.

متکی همچنین با بیان اینکه در آینده ای نزدیک شاهد تحولی اساسی در روابط ایران و کشورهای مسلمان منطقه خواهیم بود، تصریح کرد: ما باید مباحثی چون اتحادیه آسیایی را نهادینه کنیم و البته در این چارچوب مجلس هفتم در خصوص پارلمان های آسیایی ابتکار خوبی را انجام دادیم.

وی افزود: ما در آسیا کارهای بر زمین مانده بسیاری داریم. از سوی دیگر اروپا نیازمند یک بازتعریف جدی در خصوص ایران است و در واقع این حوزه باید ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد.

وزیرامورخارجه در پایان سخنانش از آمادگی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برای تداوم گفتگوها با مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف خبر داد.

بنا بر این گزارش، در این مراسم محمد جواد لاریجانی، دکتر محمود بروجردی رئیس سابق کتابخانه ملی و از موسسان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، عباس ملکی رئیس موسسه مطالعاتی دریای خزر، سید رسول موسوی مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه و صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه نیز به ایراد سخنانی پرداخته و خاطراتی از راه اندازی و فعالیت در این مرکز مطالعاتی را برای حاضران بازگو کردند.

همچنین در این مراسم، محمد جواد ظریف، محمد حسین عادلی و تعدادی از دست اندرکاران پیشین دستگاه دیپلماسی کشورحضور داشتند.