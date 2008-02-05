بودجه 433 میلیاردی شهرداری شیراز تقدیم شورای اسلامی شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی عصر امروز در چهارمین جلسه تخصصی مدیران شیراز افزود: از این بودجه پیشنهادی 270 میلیارد تومان مخصوص به خود شهرداری شیراز است.

وی تصریح کرد: با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شهرداری در سال آینده باید تمام ارگانهای وابسته به این سازمان در جهت تحقق پروژه های تعریف شده تلاش کنند.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز از تمام حوزوه های مرتبط با این امر خواست که جهت تامین رفاه میهمانان و شهروندان آمادگی لازم را به دست آورند.

اعتمادی یادآور شد: حوزه فرهنگی شهرداری شیراز نیز باید اولویت های کاری خود در این ایام را به آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی اختصاص دهد.