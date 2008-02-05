دومین دوره مسابقات ووشو قهرمانی کشور جام شهدای خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش "سان شو" بر دوی سکو و "تالو" بر روی یک سکو برگزار میشود.

در این دوره از مسابقات 219 ورزشکار در 5 وزن نوجوانان و جوانان و شش وزن دربزرگسالان از 11 استان فارس، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، بوشهر، ایلام، یزد، سمنان و دو تیم از هرمزگان به رقابت می پردازند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با تبریک ایام دهه فجر، اظهار داشت: ورزشکاران باید سربازانی فداکار و متعهد در لوای رهبری معظم انقلاب باشند و با تکیه بر تواناییها و استعدادهای خود کشور را از هرگونه تهدید مصون داشته و اجازه ندهند برخی کمبودها این حرارت و توانایی جوانی را از ادامه مسیر دلسرد کند.

محمد حسن پراور افزود: باید کشور را ساخت و در مسیر سازندگی کشور نیاز بسیاری به جوانان مومن و پر شور وجود دارد و مدیران آینده این کشور از میان شما جوانان انتخاب می شوند و بدانید رسالت سنگینی بر عهده دارید.

دومین دوره مسابفات بین المللی جام شهدای خلیج فارس، میزبان 44 رشته مختلف ورزشی است که در 4 رشته این مسابقات بصورت بین المللی برگزار می شود.