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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۵۲

دومین دوره مسابقات ووشو قهرمانی کشور جام شهدای خلیج فارس آغاز شد

دومین دوره مسابقات ووشو قهرمانی کشور جام شهدای خلیج فارس آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دومین دوره مسابقات ووشو قهرمانی کشور جام شهدای خلیج فارس از صبح امروز با حضور 13 تیم از یازده استان کشور در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش "سان شو" بر دوی سکو و "تالو" بر روی یک سکو برگزار میشود.

در این دوره از مسابقات 219 ورزشکار در 5 وزن نوجوانان و جوانان و شش وزن دربزرگسالان از 11 استان فارس، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، بوشهر، ایلام، یزد، سمنان و دو تیم از هرمزگان به رقابت می پردازند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با تبریک ایام دهه فجر، اظهار داشت: ورزشکاران باید سربازانی فداکار و متعهد در لوای رهبری معظم انقلاب باشند و با تکیه بر تواناییها و استعدادهای خود کشور را از هرگونه تهدید مصون داشته و اجازه ندهند برخی کمبودها این حرارت و توانایی جوانی را از ادامه مسیر دلسرد کند.

محمد حسن پراور افزود: باید کشور را ساخت و در مسیر سازندگی کشور نیاز بسیاری به جوانان مومن و پر شور وجود دارد و مدیران آینده این کشور از میان شما جوانان انتخاب می شوند و بدانید رسالت سنگینی بر عهده دارید.

دومین دوره مسابفات بین المللی جام شهدای خلیج فارس، میزبان 44 رشته مختلف ورزشی است که در 4 رشته این مسابقات بصورت بین المللی برگزار می شود.

 

  

کد مطلب 633715

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