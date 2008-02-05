موفق الربیعی ادعاها درباره چاههای نفتی مجاور مرز ایران و عراق را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، موفق الربیعی در پی دیدار با آیت الله سیستانی در شهر نجف گفت: دلیل و اطلاعاتی درخصوص بهره برداری ایران از 15 چاه نفت وجود ندارد. وی همچنین خواستار بررسی اطلاعاتی شد که دراین باره مطرح شده است.



الربیعی درباره تاخیر در برگزاری دور سوم مذاکرات سه جانبه آمریکا، ایران و عراق درباره این کشور گفت: برخی شرایط امنیتی در منطقه و شرایط عراق در دوره اخیر باعث تاخیر گفتگو شد و ما خواهان گفتگوی جدی درباره عراق هستیم.



وی خاطرنشان کرد: عراق فقط میزبان و تماشاگر مذاکرات نیست بلکه یک طرف اساسی به شمار می رود و هرگونه تنش میان دو کشور به امنیت عراق زیان می رساند.



مشاور امنیت ملی عراق درباره ملاقات خود با آیت الله سیستانی گفت: ایشان را از پیشرفت پرونده امنیتی و سیاسی در سال گذشته و دستاوردهای حاصل شده در زمینه خدمات رسانی و نیز برنامه سال آتی درباره این پرونده ها آگاه کردم و پرونده های زیادی از جمله پرونده مهاجران را برای ایشان شرح دادم.

کد مطلب 633719