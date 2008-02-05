تنها مشکل ما ناهماهنگی بازیکنان است / به باخت فکر نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده با بیان این مطلب عصر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در محل روابط عمومی فدراسیون افزود: با توجه به مسائل و مشکلاتی که فوتبال ایران طی ماه های اخیر پس از جام ملت های آسیا با آن دست به گریبان بوده است از 20 روز پیش کارآماده سازی خود را در دو مقطع آغاز کردیم.

وی با اشاره به مقاطع تمرینی تیم ملی فوتبال کشورمان که با حضور بازیکنان جوان و در غیاب لژیونرها و بازیکنان پرسپولیس و سپاهان آغاز شد و در نهایت به اردوی اخیر ملی پوشان منتهی شد، افزود: با تمام مشکلاتی که فدراسیون با آن دست به گریبان بود، خوشبختانه بازی های تدارکاتی خوبی برای ما پیش بینی شد که به هماهنگی و سنجش توان بازیکنان کمک کرد.

ابراهیم زاده با اشاره به شروع دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان از روز دوشنبه هفته گذشته ، تساوی مقابل کاستاریکا را ناشی از خستگی بازیکنان عنوان کرد و گفت: آنچه در تمرینات روز گذشته به خوبی مشهود بود، شادابی بازیکنان بود. ما فردا نیز با همین روحیه و انگیزه بالا به دیدار سوریه خواهیم رفت تا شروعی امیدوار کننده در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 داشته باشیم.

ناکامی مهاجمان ایران در گلزنی موردیست که در بازی های تدارکاتی اخیر این تیم به خوبی مشهود بوده است. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص رفع این مشکل گفت: اکثر تمرینات ما با هدف برطرف کردن این مشکل انجام شده است. ما در خط حمله بازیکنان خوبی داریم که از بهترین گلزنان لیگ امارات و ایران هستند. آنها توانایی گلزنی را دارند و شاید تنها مشکل شان در راه گل زدن استرس و ترس باشد که سعی کرده ایم این روحیه را از آنها دور کنیم.

وی از اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی فردا مقابل سوریه خودداری کرد و در خصوص انتخاب دروازه بان اصلی برای این بازی گفت: هر سه دروازه بان تیم ما واقعا آماده هستند و هنوز مشخص نیست از بین آنها کدامیک حراست از دروازه را برعهده خواهند گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که ظاهرا تمام تمرکز خود را معطوف به رفع ضعف گلزنی مهاجمان این تیم کرده است، در این باره گفت: بیشترین نیاز ما در بازی فردا استفاده از بازیکنان گلزن است. در این زمینه به تجربه بازیکنان قدیمی و توانایی بازیکنان جوان نیازمندیم.

وی در خصوص شناخت از تیم ملی فوتبال سوریه گفت: این را می دانم که تیم ملی فوتبال سوریه که تیمی قدرتی است با استفاده از استحکام دفاعی خود برای کسب نتیجه تساوی به دیدار ما خواهد آمد. ما راه مقابله با این تاکتیک را تمرین کرده ایم و می دانیم از دفاع سوریه چطورعبور کنیم.

ابراهیم زاده در خصوص ملاقات های اخیر خود با خاویر کلمنته گفت: ظهر روز یکشنبه درهتل استقلال ملاقاتی کوتاه با هم داشتیم. او خواهان فیلم بازی های اخیر تیم ملی و دیدار پرسپولیس و سپاهان شد که بیشترین بازیکنان را در تیم ملی دارند.

وی با اشاره به نشست روز دوشنبه خود با خاویر کلمنته در هتل المپیک تهران که بیشتر به بررسی شرایط بازی تیم ملی و آنالیز بازی های اخیر سوریه اختصاص داشته است، گفت: ما تفکرات خود را بیان کردیم و مشخص شد دیدگاه های مان به هم نزدیک است.

ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه خاویر کلمنته در بازی ایران - سوریه روی نیمکت تیم کشورمان نخواهد نشست، در پاسخ به این پرسش که آیا از کمک های فکری این مربی اسپانیایی استفاده خواهید کرد؟"، گفت: اگر کلمنته دیدگاه و کمکی داشته باشد، قطعا از آن استفاده خواهیم کرد. او فردا بازی را از بالا تماشا می کند و قطعا تسلط بیشتری نسبت به بازی خواهد داشت و می تواند به ما کمک بیشتری کند.

اینکه ابراهیم زاده دستیار اول کلمنته خواهد بود یا خیر موردیست که ظاهرا نسبت به آن بی تفاوت است. مربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر این موضوع و اشاره به انگیزه بالا برای کسب پیروزی در بازی فردا گفت: ما به باخت در بازی فردا فکر نمی کنیم، گرچه می دانیم تیم سوریه همیشه در بازی هایی که مقابل تیم ملی ایران در تهران داشته موفق تر از روزهایی عمل کرده است که در خانه از تیم ما پذیرایی کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که "اگر در بازی فردا تیم ملی مشکلی داشته باشد، مربوط می شود به عدم هماهنگی کامل بازیکنان" ، گفت: تیم سوریه مدت زیادی است که تمرین می کند. کویت و امارات نیز به همین ترتیب درحال تمرین و آماده سازی بوده اند اما ما برخلاف آنها با مشکلات زیادی روبه رو بودیم و نتوانستیم مانند این تیم ها دوران آماده سازی را طی کنیم.