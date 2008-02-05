شهید ماندگارترین هنرمند عرصه های ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرهنگ قنبرکریم نژاد فرمانده نیروی مقاومت بسیج منطقه اردبیل شامگاه امشب در نخستین همایش استانی هنرمندان بسیجی در مجتمع فرهنگی فدک، افزود: در عرصه هنر، شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند.

وی عنوان کرد: هنرمندان بسیجی نیز باید با درک صحیح از فلسفه شهادت و ریشه یابی انقلاب اسلامی، هنرخود را بعنوان سرمایه ای معنوی و جاودان در اختیار نسل حاضر قرار دهند.

وی با اشاره به ایام الله دهه فجر عنوان کرد: نقش هنرمندان و فرهنگیان در پیروزی انقلاب اسلامی انکار ناپذیر بوده، چنانچه در طی 30 سال از عمر پر برکت انقلاب در پاسداری ازآن نقش مهمی ایفا نموده اند.

کریم نژاد یاد آور شد: بزرگترین ویژگی انقلاب اسلامی، مردمی و الهی بودن آن است و مردم از اول شکل گیری این نهضت عظیم نقش آفرینی کرده اند.

وی اظهار داشت: تمایز انقلاب اسلامی ایران بعنوان انقلابی برجسته و پررنگ با دیگر انقلاب های دنیا، روی آوردن این انقلاب به ارزشهای دینی و اعتقادات مذهبی است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج منطقه اردبیل با اشاره به شرایط حساس نظام اسلامی دراین برهه از زمان خاطر نشان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات برای پاسداری از خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس امری لازم و واجب می باشد.

وی همچنین در پایان از همه هنرمندان و بسیجیان هنرمند دعوت به عمل آورد که در مرکز بسیج هنرمندان استان عضویت پیدا کنند.

همچنین در این همایش که با محوریت نقش هنروهنرمندان در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی برگزارمی شد، اصغر تقی زاده شکیبا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: استمرار بخشیدن به احساسات برخواسته از فطرت خداجوی انسان، اصلی ترین هدف هنر می باشد.

وی افزود: با توسل به هنر و ابزار هنر تلاش کنیم که به فطرت حقیقت جوی خود پاسخ مناسبی بیابیم .

شکیبا عنوان کرد: هنری که نتواند پاسخ گویی فطرت حقیقت جوی انسان باشد، هنر نیست.

وی یاد آور شد: تبیین نقش هنر و هنرمند در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی به اندازه ای که لازم و ضروری به نظر می رسد به همان اندازه نیز کار ارزشمند و اثر گذار خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به رابطه هنر و هنرمند بسیجی خاطرنشان کرد: این رابطه به واقع همان رابطه مذهب وهنر بوده و چیزی بیش از رابطه تکامل، رشد و پویایی و به تعالی رساندن انسانها نیست.