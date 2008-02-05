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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۲۳

پیشنهادات مصر برای بازگشایی گذرگاه مرزی رفح

پیشنهادات مصر برای بازگشایی گذرگاه مرزی رفح

وزیر امور خارجه مصر امروز گفت که قاهره ایده ها و پیشنهاداتی را برای بازگشایی گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر مطرح کرده و منتظر پاسخ طرفها به آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد ابوالغیط بعد از مذاکرات حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در قاهره گفت که نمی تواند این ایده ها را فاش کند اما آنها در چارچوب کلی برپایه بازگشایی گذرگاه طبق توافقات گذشته استوار است.

وی افزود: این مسئله را با طرف اروپایی و اسرائیل، مسئولان حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح کرده ایم.

ابوالغیط گفت: مسئله بازگشت ناظران اروپایی به گذرگاه رفح با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان دیدار اخیرش به مصر مطرح شده است و نشست مجددی با وی یا یکی از نمایندگانش برای بحث و گفتگو جهت اجرای پیشنهادات مطرح شده مصر برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف، استقرار عناصرتشکیلات خودگردان فلسطین در گذرگاه و بازگشت ناظران اروپایی به نحوی است که بتوان گذرگاه را به طور قانونی بازگشایی کرد.

وزیر امور خارجه مصر همچنین خواستار کمک جنبش حماس برای بازگشایی گذرگاه رفح شد و گفت: از مسئولانی که نوار غزه را در کنترل دارند، می خواهیم تا به ناظران بین المللی و عناصر تشکیلات خودگردان اجازه دهند تا بار دیگر به گذرگاه رفح برای نظارت بر اجرای توافقنامه بازگردند.

کد مطلب 633728

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