ترکیب تیم ملی به کلمنته داده شد / تردید در استفاده از سامره یا خلیلی

به گزارش خبرنگارمهر، خاویر کلمنته عصر امروز برای تماشای تمرین تیم ملی در ورزشگاه آزادی حاضر شد و تا 15 دقیقه پایانی این تمرین را از نزدیک تماشا کرد.

برپایه این گزارش، در اواسط این تمرین و بنا به درخواست کلمنته، ابراهیم زاده با ترسیم آرایش تیم و برنامه های تاکتیکی ، آنها را توسط مترجم کلمنته، در اختیار این مربی اسپانیایی قرارداد.

این اطلاع رسانی پیش از دیدار درون تیمی ملی پوشان صورت گرفت این مربی با بررسی بیشتر عملکرد بازیکنان، نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند.

از سوی دیگر به نظر می رسد تیم ملی در بازی با سوریه از آرایش 1-3-2-4 استفاده کند که وحید طالب لو درون دروازه قرار می گیرد. هادی عقیلی و جلال حسینی در قلب دفاع و حسین کعبی و علیرضا واحدی نیکبخت در جناحین راست و چپ به میدان می روند.

در میانه زمین از آندرانیک تیموریان و ایمان مبعلی استفاده خواهد شد و مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و مهرزاد معدنچی به عنوان هافبک های پشت مهاجم بازی خواهند کرد.

در خط حمله اما یک ابهام وجود دارد. در تمرینات روزهای گذشته بارها شاهد استفاده از محسن خلیلی و علی سامره در خط حمله تیم های بازی های درون تیمی بوده ایم که این نشان می دهد کادرفنی تیم ملی برای انتخاب تک مهاجم خود با تردیدهایی مواجه است.