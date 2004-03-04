كشف 293 كيلو گرم مواد مخدر در سطح كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ا زمركز اطلاع رساني ناجا، مامورين انتظامي مبارزه با مواد مخدر درچندين استان كشور در يكسري عمليات وبا هماهنگي مقام قضايي موفق شدند 293 كيلوگرم انواع مواد مخدررا كشف وضبط نمايند ودر اين خصوص 64 نفر قاچاقچي را دستگير وبه همراه پرونده متشكله تحويل مراجع قضايي دهند.

مركز اطلاع رساني ناجا همچنين اعلام كرد: مامورين انتظامي شهر قاين دراستان خراسان درايستگاه ايست وبازرسي از يك دستگاه وانت سايپا، 163 كيلو گرم ترياك كشف كردند.

گفتني است، مامورين انتظامي استان كرمان نيزدر حين اجراي طرح مهار وكنترل خود روهاي عبوري در محور كرمان - رفسنجان يك دستگاه تريلي را متوقف واز آن مقدار 126 كيلو و800 گرم ترياك كشف كرده وپرونده مورد نظررا تحويل مراجع قضايي دادند.

همچنين اين مركز از كشف 151 كيلو گرم مواد مخدر در آذر بايجان غربي خبر داد واعلام كرد: مامورين انتظامي در پليس راه اروميه - سلماس از يك دستگاه اتوبوس بين شهري مقدار 151 كيلو گرم مواد مشكوك به مرفين كشف وسه نفر را دراين زمينه دستگير وهمراه با پرونده به مراجع قضايي تحويل دادند.