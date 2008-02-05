می خواهم قوی ترین مرد جهان باشم / کسی ما را دوست ندارد

کاظم رجبی در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می برم و تا زمان برگزاری اردو تمرینات خود را به طور انفرادی پی می گیرم. اردوی تیم ملی وزنه برداری معلولین از روز سوم اسفندماه برگزار می شود و ادامه تمریناتم را زیر نظر مربیان در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پی خواهم گرفت.

وزنه بردار دسته فوق سنگین کشورمان در ادامه تصریح کرد: درصددم تا رکورد جهان که در اختیار خودم هست را بهبود ببخشم. من در رقابت های جهانی تایوان وزنه 256 کیلوگرم را بالای سر بردم و بی تردید در رقابت های پکن، رکوردم را ارتقا خواهم بخشید. قصد دارم بالاتر از رضازاده وزنه بزنم و قوی ترین مرد جهان لقب بگیرم.

رجبی افزود: در حال حاضر به 85 درصد آمادگی رسیده ام و طی روزهای آتی به سقف آمادگی خواهم رسید. وزنه برداری معلولین کشورمان در وضعیت خوبی به سر می برد و در رقابت های پارالمپیک اصلی ترین امید کسب مدال به حساب می آید.

وزنه بردار معلول کشورمان با گلایه از رسانه های کشور در پوشش اخبار این قشر از جامعه گفت: ورزشکاران جانباز و معلول واقعا مظلوم واقع شده اند. من اوایل امسال جزو 6 ورزشکار برتر سال جهان برای کسب جایزه لاروس در اسپانیا حضور پیدا کردم و در نهایت این جایزه به روجر فدرر رسید. این در حالی است که کمتر در خصوص این اتفاق صحبتی شد در حالی که من به عنوان اولین ایرانی تاریخ در این مراسم حضور پیدا کرده بودم. انگار کسی ما را دوست ندارد.

رجبی در ادامه تصریح کرد: حسین رضازاده چند دوره قبل در این مراسم شرکت کرد و در میان 10 نامزد قرار گرفت اما نتوانست به جمع 6 نفر نهایی راه پیدا کند اما من به این افتخار دست پیدا کردم. با این حال نمی دانم چرا به این موضوع توجهی نشد و پوشش خبری مناسب به عمل نیامد. شاید به خاطر معلولیت من بوده که اهمیتی برای این موفقیت قائل نشده اند.

قوی ترین مرد پارالمپیکی جهان در پایان گفت: مسئولین فدراسیون جانبازان و معلولین از وضعیت مناسب ما صحبت می کنند در حالی که اوضاع به این خوبی که آنها می گویند نیست و من از آقای خسروی وفا، رئیس این فدراسیون، می خواهم که توجه بیشتری به این قشر از ورزشکاران مبذول کند.