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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۲۱:۰۶

/هفته یازدهم لیگ دسته اول/

داماش و فولاد قهرمانان نیم فصل گروه های دوگانه / پیروزی پرگل استیل آذین برابر شهرداری

داماش و فولاد قهرمانان نیم فصل گروه های دوگانه / پیروزی پرگل استیل آذین برابر شهرداری

تیم های فوتبال داماش ایرانیان و فولاد خوزستان عنوان قهرمانی رقابت های نیم فصل نخست لیگ دسته اول باشگاه های کشور را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشورعصر امروز با برگزاری 12 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های داماش ایرانیان و فولاد خوزستان موفق شدند عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کنند.

نتایج کامل ابن دیدارها و جدول رده بندی گروه های دوگانه رقابت های لیگ دسته اول به شرح زیر است:
گروه الف:
* استیل آذین 3 - شهرداری بندرعباس صفر
گل ها: محمد پروین(10) و (27)، ایمان رزاقی راد(4) برای استیل آذین
* پیام خراسان یک - داماش ایرانیان صفر
گل ها: محمد فهیمی (66) برای پیام خراسان

* مقاومت بسیج فارس یک - تراکتورسازی تبریز یک
گل ها: محمد ایران پوریان (15) برای مقاومت بسیج فارس - مجید میرمرسلی (26) برای تراکتورسازی

* شاهین اهواز 2 - شموشک نوشهر یک 
گلها: قاسم سلمانی (66- پنالتی) و حسین محمودیان (3+93) برای شاهین - میثم حسینی (78) برای شموشک

* گل گهر سیرجان یک - نیروی زمینی تهران 2
گل ها: عباس پورخسورانی (7) برای گل گهر - رضا یعقوبی (67) و (80) برای نیروی زمینی

* کاوه زنجان صفر- سرخ پوشان دلوار افزار صفر

جدول رده بندی گروه الف:
1- داماش ایرانیان 19 امتیاز
2- استیل آذین 16 امتیاز(تفاضل گل 3+)
3- پیام مشهد 16 امتیاز(تفاضل گل 2+)
4- سرخپوشان 16 امتیاز(تفاضل گل 1+)
5- تراکتورسازی 16 امتیاز(تفاضل گل 1+)
...................................
11- گل گهر سیرجان 11 امتیاز
12- کاوه زنجان 8 امتیاز 

گروه ب:
* شاهین پارس جنوبی یک - فولاد خوزستان یک
گلها: هادی حنیفه (15) برای شاهین پارس جنوبی - احمد آل نعمه (43) برای فولاد

* نساجی مازندران 2 - صنایع اراک یک
گلها: هادی خدادادی (39) و فرشاد ضیا تبار (56) برای نساجی - حمید محلی (57- پنالتی) برای صنایع

* اتکا تهران یک - ماشین سازی تبریز یک
گلها: اسماعیل علی شیراز(53) برای اتکا - بهزاد بایرامی (5) برای ماشین سازی

* تربیت یزد یک - مس رفسنجان یک
گلها: بهرام بیرانوند (54) برای تربیت - طاهر جدینی (85) برای مس

* شهرداری تبریز یک - کوثر تهران یک
گلها: ابراهیم فارسی (68) برای شهرداری - محمد امین آرام طبع (4+90) برای کوثر

* سپاهان نوین اصفهان 3 - هما تهران 2
گلها: اسماعیل کریمیان (2)، مصطفی شجاعی (59) و محمدعلی همزه ای(65) برای سپاهان نوین - مسعود یحیایی(31) و مرتضی مولانیا (33) برای هما

جدول رده بندی گروه ب:
1- فولاد خوزستان 23 امتیاز
2- مس رفسنجان 20 امتیاز(تفاضل گل 10+)
3- نساجی مازندران 20 امتیاز(تفاضل گل 2+)
4- شهرداری تبریز 16 امتیاز(تفاضل گل 2+)
5- اتکا تهران 16 امتیاز(تفاضل گل 2-)
...................................
11- صنایع اراک 7 امتیاز(تفاضل گل 4-)
12- شاهین پارس جنوبی 7 امتیاز(تفاضل گل 5-)

کد مطلب 633738

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