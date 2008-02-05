فوتبال ایران بزرگتر از کلمنته است / فضای ایجاد شده توسط رسانه ها مناسب نیست

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: پس از توافقات مقدماتی در اسپانیا، کلمنته درخواست بازدید از امکانات فوتبال ایران را داشت که در بازدید روز گذشته وی از امکانات فوتبال ایران ابراز رضایت کرد و تمامی شرایط را در حد مطلوب توصیف کرد هرچند اظهار داشت این امکانات می تواند بهتر از این هم باشد.

تاج با اشاره به موضوع رضایت خانواده کلمنته برای حضور در ایران گفت: این موضوع تازه ای است و در صحبت های امروز بطور ضمنی به وی گوشزد کردیم که اینگونه مسائل در توافقات اولیه مطرح نشده که وی پذیرفت این موضوع را از روی بهانه جویی مطرح نکرده و بدنبال اشکال تراشی نبوده است.

وی با انتقاد از اینکه حضورکلمنته در ایران بیش از حد رسانه ای شده است ، اظهار داشت : متاسفانه فضایی که پس از حضور کلمنته در ایران از سوی رسانه ها ایجاد شده چندان مناسب نیست و بیش از حد حضور وی برجسته شده و این امر کار را از فضای عادی خارج کرده و تصورات و توقعات تازه ای را از کار در ایران بوجود آورده است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ایران کشور بزرگی است و درحد خودش از اعتبار خاصی در فوتبال دنیا برخوردار است تصریح کرد : نباید در مواجهه با مربیان خارجی دچار خودباختگی شود و خود را کوچک تصور کند.

تاج تاکید کرد: فوتبال ایران در دنیا صاحب اعتبار و جایگاه ویژه ای است و بدون اغراق باید گفت از مربیانی نظیر کلمنته بزرگتر است و چنین مربیانی باید برای پذیرفتن مسئولیت چنین تیمی افتخار کنند.

وی یادآور شد : هیچگونه مشکلی بر سر راه همکاری فدراسیون فوتبال با خاویر کلمنته وجود ندارد و تمامی شرایط برای این همکاری مهیاست و ظرف روزهای آینده قرارداد وی نهایی خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در حال حاضر تمام برنامه های فدراسیون فوتبال بر روی دیدار با سوریه متمرکز شده است ، اظهار داشت : دیدار با سوریه از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید نخستین گام در راه حضور در جام جهانی را محکم و با اقتدار برداریم و امیدوارم تیم ملی فردا با نمایش فوتبالی ایرانی بار دیگر ثابت کند که همچنان قدرت برتر آسیاست و این شایستگی را در جام جهانی نیز به رخ قدرت های برتر فوتبال جهان حواهد کشید .