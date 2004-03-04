عبدالجليل رضوي رسما نايب رييس فدراسيون جودو شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مجمع كه با حضور علي كفاشيان معاون ورزشي سازمان و رييس مجمع برگزار شد سيدعبدالجليل رضوي دبيرمجمع با خوش آمد گويي به حاضران آغاز كار مجمع را اعلام كرد.

سپس كفاشيان طي سخناني فعاليتهاي انجام شده در سال 82 از سوي فدراسيون جودو را مثبت ارزيابي و آن را درخورد تقدير دانست.

وي گفت: محور فعاليتهاي فدراسيون جودو در سطح پيكارهاي جهاني و المپيك بوده و اينك دنيا بر روي جودو ايران حساب ويژه اي باز كرده است . اين در حاليست كه تمام اجزا و بدنه جودو كشور نيز با فعاليت شبانه روزي خود نتايج خوبي كسب كرده و با اندوخته اي خوب از سهميه المپيك انتظار مي رود كه در اين عرصه نيز نتايج موفقيت آميزي را كسب كند.

كفاشيان گفت: انتظار ما اين است كه در سال آينده نيز ليگ جودو را فعال تر از هميشه داشته باشيم و باشگاههاي بيشتري را درگير آن كنيم ضمن اينكه در كنار آن بايد به هيات هاي استانها نيز توجه ويژه اي صورت گرفته و آنها نيز در زمينه آموزش و جذب استعدادها و توسعه جودو دراستانها و شهرهاي زير مجموعه خود نيز فعال باشند.



وي خاطرنشان كرد: برنامه فدراسيون جودو براي سال آينده كسب بهترين نتيجه از المپيك 2004 آتن است و ورزشكاران اين رشته نيز با درك حساسيت اين كار، تلاش مضاعفي را براي حضور پربار در المپيك در دستور كار دارند. فدراسيون جودو در سال 82 افتخارات خوبي داشته و در زمينه جوانگرايي نيز تلاشهاي مثبتي را صورت داده است كه اميدوارم اين روند در سال آينده نيز ادامه يابد.

وي در پايان از زحمات مسوولان فدراسيون جودو تقدير و خواستار تصويب تقويم و بودجه سال 83 از سوي اعضا مجمع شد.

در ادامه جلسه مجمع محمد درخشان رييس فدراسيون جودو طي سخناني با اشاره به گوشه هايي از عملكرد فدراسيون جودو در سال 82 گفت: امسال افراد جديدي در كميته هاي فدراسيون مشغول فعاليت شده اند كه از آن جمله مي توان به حضور درخشنده در كميته مسابقات ، رستگار در كميته آموزش ، مينوكده در كميته داوران ، حيدري در كميته آزمون و علمي در معاونت اداري ، پشتيباني اشاره كرد.

وي افزود: در سال 82 برنامه هاي عمده اي در بخش داخلي و خارجي صورت گرفت كه در بعد خارجي كسب مدال از رقابتهاي جهاني اوزاكا از سوي ميراسماعيلي و كسب عنوان چهارمي جهان از افتخارات جودو در سال جاري است. ضمن اينكه در مسابقات تيمي نيز پس از پيروزي بر تيمهاي كوبا و تونس و قبول شكست مقابل فرانسه تيم ايران عنوان سومي جهان را از آن خود كرد.

با اين حال و با وجود كسب اين افتخارات ارزشمند رسانه هاي داخلي بهاي لازم را به اين موفقيت ها ندادند كه به عقيده من دليل آن ناآگاهي فضاي تبليغاتي كشور از اين جريان است.

يكي ديگر از برنامه هاي ما در سال 82 حضور افراد جوان در تيم اعزامي به رقابتهاي آسيايي بود كه گرچه نتوانستيم از نظر مدال توفيق خوبي داشته باشيم اما توانستيم ميدان خوبي براي حضور نفرات جوان و كم تجربه فراهم آوريم تا در آينده بتوانيم از وجود آنها استفاده نماييم.

در رقابتهاي جوانان آسيا نيز با كسب يك طلا و دو نقره عنوان سومي آسيا را از آن خود كرديم كه كسب اين عنوان نيز جاي تامل دارد.

از ديگر موفقيت هاي ما در اين سال عضويت مجدد اينجانب به عنوان مسوول كميته آموزش جودو آسيا در هيات رييسه كنفدراسيون جودوآسيا و انتخاب آقاي رضوي دبير فدراسيون به عنوان مسوول كميته بازاريابي و توسعه جودو آسيا بود كه براي اولين بار ما به همراه ژاپن صاحب دو عضو در اتحاديه جودو آسيا شديم. كسب اين دو كرسي موحب شد تا بتوانيم از حضور آقاي عزيزي در كميته داوران و نصير نژاد در كميته مسابقات كنفدراسيون جودو آسيا حمايت كنيم تا اين عزيزان نيز در سطح جودو آسيا مسووليت تازه اي را كسب نمايند.



درخشان با اشاره به حضور ايران در رقابتهاي المپيك آتن گفت: اين سومين حضور ما در اين رقابتها است. در حال حاضر مير اسماعيلي جواز حضور در اين مسابقات را به دليل كسب عنوان قهرماني جهان از آن خود كرده و من پيش بيني مي كنم با توجه به موقعيت امتيازي جودو كارانمان بتوانيم چهار سهميه ديگر نيز كسب كنيم.

درخشان گفت: در سال 82 در سطح استانها فعاليتهاي خوبي را شاهد بوديم كه از آن جمله افتتاح سالنهاي اختصاصي جودو در شهرستانها بود كه مي تواند به رشد جودو دراين محل ها كمك شاياني كند.

تشكيل كميته پيشكسوتان نيز از ديگر برنامه هاي ما در سال جاري بود كه اميدواريم با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بتوانيم در اين زمينه نيز قدمهاي خوبي برداريم. وي در پايان از حمايت هاي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك از فدراسيون جودو تقدير كرد.

در ادامه اين مراسم از ابوترابي ، كارگر ، نوكندي و حيدريان روساي پيشين هيات هاي جودو سمنان ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان و قزوين قدرداني شد. سپس مينوكده سرپرست كميته داوران با نمايش فيلمي عملكرد و برنامه هاي اين كميته را براي حاضران تشريح كرد و بعد از آن مسوولان جديد هيات هاي قزوين، سمنان ، هرمزگان ، و سيستان و بلوچستان معرفي شدند.

در ادامه اين مجمع ابوالفضل حيدريان بازرس مجمع طي گزارشي عملكرد مالي فدراسيون در سال 82 را براي حاضران تشريح و آن را شفاف و بدون مشكل خواند.

سپس درخشان رييس فدراسيون جودو ، عبدالجليل رضوي دبير فدراسيون را به عنوان نايب رييس فدراسيون به اعضا معرفي كرد كه با اكثريت آرا اين پيشنهاد پذيرفته شد .

گفتني است در مجمع پيشين فدراسيون نيز رضوي به عنوان نايب رييس فدراسيون معرفي شده بود كه با حفظ سمت مسووليت هاي دبيري فدراسيون را نيز انجام دهد كه در مجمع ششم مسوليت دبيري به غلامحسين علمي مسوول اداري ، پشتيباني فدراسيون محول شد تافرد جديدي براي اين پست در نظر گرفته شود.

در ادامه كار مجمع روساي هيات هاي استانها سوالات خود را از مسوولان فدراسيون و نيز كفاشيان در ميان گذاشتند كه پاسخهاي لازم از سوي آنها ارايه شد.

در اين مجمع بودجه و تقويم سال 83 فدراسيون با تصويب تمام اعضا به تاييد رسيد.