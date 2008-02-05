حماس مسئولیت عملیات دیمونا را بر عهده گرفت/ تاکید بر پاسخ به جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که این گردانها مسئولیت کامل عملیات شهادت طلبانه دیمونا را برعهده می گیرد و مجریان آن محمد الجرباوی و شادی زغیر از اعضای این گردانها و ساکن شهر الخلیل بوده اند.



سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که تاخیر در برعهده گرفتن عملیات دیمونا از سوی گردانهای عزالدین قسام به خاطر مسائل و شرایط امنیتی درکرانه باختری بوده است.



وی خاطرنشان کرد: حماس هیچ گاه اعلام نکرده که مقاومت از جمله عملیات شهادت طلبانه را متوقف کرده یا خواهد کرد و همه راههای مقاومت از جمله عملیات شهادت طلبانه برای مقابله با اشغالگران پیش روی نیروهای مقاومت قرار دارد.



ابوزهری تاکید کرد: شهادت امروز هفت تن از نیروهای پلیس دولت منتخب فلسطین در نوارغزه نشان دهنده جنگ اعلام شده این رژیم علیه ملت فلسطین خواه در غزه یا کرانه باختری است.



وی هدف رژیم اسرائیل از این حملات را کسب اهداف سیاسی، وادار کردن ملت فلسطین برای دست کشیدن از اصول و مبانی ثابت خویش و خدمت به اهداف نخست وزیر این رژیم دانست.



ابوزهری تاکید کرد: این خون های پاک پایمال نخواهد شد و از کنار این جنایات نخواهیم گذشت و اشغالگران بهای آن را خواهند پرداخت.