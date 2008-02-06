750 کارگاه تولیدی و صنعتی در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج سیروس شاه غیبی، شب گذشته در آیین افتتاح شرکت آریا سروش غرب در سقز افزود: این میزان کارگاه تولیدی و صنعتی در استان با اعتباری بالغ بر سه هزار و 700 میلیارد ریال فعالیت می کنند.

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان کردستان ادامه داد: با فعالیت این تعداد کارگاه تولیدی و صنعتی در استان کردستان، زمینه اشتغال 13 هزار و 700 نفر نیز مهیا شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به نگاه ویژه دولت نهم به توسعه سرمایه گذاری در استان کردستان و حمایتهای بی دریغ استاندار باعث شده تا اقبال به سمت افزایش سرمایه گذاری در استان بیشتر از گذشته باشد.

شاه غیبی بیان داشت: با توجه به نگاه ویژه دولت به استان کردستان، هم اکنون بیش از دو هزار و 500 جواز تاسیس کارگاه صادر شده است که اگر این امر محقق شود، زمینه اشتغال بیش از 70 هزار نفر در استان فراهم می شود.

وی میزان سرمایه گذاری در اجرای این طرحها را 46 هزار میلیارد ریال برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به شرایط بسیار مساعدی که در استان فراهم شده امید می رود هر چه سریعتر زمینه های اجرایی شدن این طرحها فراهم شود.

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان کردستان همچنین با اشاره به افتتاح شرکت آریا سروش غرب عنوان کرد: این شرکت با اعتباری بالغ بر 12 هزار میلیون ریال راه اندازی شده و زمینه اشتغال 25 نفر را فراهم کرده است.

در این شرکت محصولاتی همچون سوسیس، کالباس، همبرگر، بسته بندی گوشت و مرغ تولید و عرضه می شود.