بهره برداری از 17 پروژه مخابراتی در شهرستان سقز

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی کردستان، مراسم افتتاح 17 پروژه شرکت مخابراتی شهرستان سقز برگزار شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان در آیین افتتاح پوشش دهنده تلفن همراه در روستای "کوچک علیا" گفت: برای اجرای این طرح ها در شهرستان سقز بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی شرکت مخابرات هزینه شده است.

محمدرضا اسحاق حسینی با اشاره به میزان نفوذ تلفن ثابت در شهرستان سقز اظهار داشت: هم اکنون میزان نفوذ تلفن ثابت در نقاط شهری سقز 34 درصد و نفوذ تلفن همراه نیز 13 درصد است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان ادامه داد: در حال حاضر از مجموع 252 روستای شهرستان سقز، بیش از 121 روستا دارای تلفن ثابت خانگی و بقیه روستاها نیز دارای دفتر مخابرات روستایی هستند.

اسحاق حسینی یادآور شد: برای اجرای طرحهای شرکت مخابرات در شهرستان سقز اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود برای روستاهای بالای 50 خانوار، تلفن ثابت خانگی وصل شود که این میزان در استان کردستان به روستاهای بالای 20 خانوار رسیده است.