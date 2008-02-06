پیروزی انقلاب اسلامی ایران استمرار حرکت پیامبر اسلام(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، شب گذشته در جمع مردم روستای سرچشمه شهرستان سقز گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث احیای دوباره دین اسلام شده و این همان استمرار حکومت پیامبر اسلام (ص) است.

وی ادامه داد: حضرت محمد(ص) در سالهایی که بشریت در جهل و نادانی غوطه ور بود، مبعوث شد و باعث رهایی انسان از ظلمت و تاریکی شد.

استاندار کردستان اظهار داشت: مسلمانان در طول تاریخ برای حفظ دین مبین اسلام هزینه های زیادی پرداخته اند که حماسه عظیم عاشورا تنها نمونه ای عینی از این فداکاری ها به شمار می رود.

نجار خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) و یاران با وفایش فقط در جهت حفظ اسلام و ادامه راه پیامبر اعظم(ص) در صحرای کربلا ماندند و با تقدیم جان خویش این حادثه عظیم را خلق کردند.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کردستان، تاکید کرد: گروهکهای ضد انقلاب در سالهای اولیه پیروزی جمهوری اسلامی با نا امن کردن منطقه باعث شدند بخش اعظمی از توان نیروهای انقلاب اسلامی صرف برقرار نمودن امنیت در استان شود.

استاندار کردستان بیان داشت: بسیاری از شاخصهای امروز استان چندین برابر شده است که این مهم در سایه تلاش و همت مسئولان استان و همکاری و حضور همه جانبه تمامی اقشار مردم به دست آمده است.

نجار با اشاره به میزان باسوادی در سالهای قبل از انقلاب در استان کردستان یادآور شد: میزان باسوادی مردم کردستان در سالهای قبل از انقلاب تنها 28 درصد بود اما امروز این میزان به رقمی بالغ بر 80 درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها سه روستا دارای دفتر مخابراتی بودند که امروز 800 روستای استان دارای تلفن ثابت خانگی و تمامی روستاها دارای دفتر مخابراتی هستند.

وی کسب این موفقیت ها را مرهون خون تمامی شهدایی دانست که با تقدیم جان خود با تمام توان از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند و امروز وظیفه ما دفاع از این انقلاب است که با حضور پر شور در انتخابات مجلس هشتم تجلی می یابد.