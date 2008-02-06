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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۱

38 پروژه عمرانی در شهرستان دیواندره افتتاح شد

38 پروژه عمرانی در شهرستان دیواندره افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار دیواندره از افتتاح 38 پروژه عمرانی این شهرستان در ایام الله دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالسلام کریمی صبح امروز در جمع مردم روستای هزار کانیان شهرستان دیواندره گفت: این طرحها و پروژه ها در حوزه های عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و خدمت رسانی به روستا به انجام رسیده اند.

فرماندار شهرستان دیواندره با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این 38 پروژه افزود: برای اجرایی شدن پروژه های یاد شده، اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهارداشت: تمامی تلاش مدیران دولت نهم رفع کاستی و کم کردن مشکلات مردم است که خوشبختانه در طول عمر این دولت بخشی از این اهداف تامین شده و امیدواریم در سایه مشارکت و همکاری مردم نیز شاهد رفع تمامی مشکلات در استان باشیم.

کریمی بر رفع مشکلات مردم روستاها تاکید کرد و یادآور شد: خدمت رسانی به روستاهای کم برخوردار به شدت دنبال می شود و انتظار می رود با فراهم کردن امکانات لازم، تفاوت میان شهر و روستا را برداریم.

وی با اشاره به نزدیکی ایام برگزاری انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئولان اجرایی انتخابات تمامی تلاش خود را برای حفاظت و صیانت از آرای مردم به کار خواهیم بست و امیدواریم مرددم نیز با حضور میلیونی خود در انتخابات مجلس هشتم برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسانند.

کد مطلب 633767

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