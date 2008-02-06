38 پروژه عمرانی در شهرستان دیواندره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالسلام کریمی صبح امروز در جمع مردم روستای هزار کانیان شهرستان دیواندره گفت: این طرحها و پروژه ها در حوزه های عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و خدمت رسانی به روستا به انجام رسیده اند.

فرماندار شهرستان دیواندره با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این 38 پروژه افزود: برای اجرایی شدن پروژه های یاد شده، اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهارداشت: تمامی تلاش مدیران دولت نهم رفع کاستی و کم کردن مشکلات مردم است که خوشبختانه در طول عمر این دولت بخشی از این اهداف تامین شده و امیدواریم در سایه مشارکت و همکاری مردم نیز شاهد رفع تمامی مشکلات در استان باشیم.

کریمی بر رفع مشکلات مردم روستاها تاکید کرد و یادآور شد: خدمت رسانی به روستاهای کم برخوردار به شدت دنبال می شود و انتظار می رود با فراهم کردن امکانات لازم، تفاوت میان شهر و روستا را برداریم.

وی با اشاره به نزدیکی ایام برگزاری انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئولان اجرایی انتخابات تمامی تلاش خود را برای حفاظت و صیانت از آرای مردم به کار خواهیم بست و امیدواریم مرددم نیز با حضور میلیونی خود در انتخابات مجلس هشتم برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسانند.