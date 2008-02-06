30 تکواندو کار به اردوی تیم نوجوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 120 تکواندوکار حضور داشتند که تحت نظارت مستقیم فرجام دانش سرمربی تیم ملی نوجوانان به رقابت پرداختند.

در جریان این مسابقات و با نظر کادر فنی بین نفرات سوم مشترک یک مبارزه انجام شد که در نهایت 30 تکواندوکار به اردوی تیم نوجوانان ایران راه پیدا کردند. قرار است اردوی این تیم پس از پایان رقابتهای جام فجر که در بندرعباس برگزار خواهد شد، برپا شود.

تیم تکواندو نوجوانان کشورمان در حال آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان است که اردیبهشت ماه آینده در ترکیه برگزار خواهد شد.

نفرات دعوت شده به اردو عبارتند از:

وزن اول :1- رضا صفری (اصفهان)، 2- محسن محمدی (کرج)، 3- حمید یعقوبی (ایلام)

وزن دوم :1- میثم باقری (کرج)، 2- حسن نریمانی (آذربایجان شرقی)، 3- کاوه رضایی (تهران)

وزن سوم :1- امیر یارانی (کرمانشاه)، 2- روح الله ابراهیمی (مازندران)، 3- علیرضا یوسفی (گیلان)

وزن چهارم :1- آیدین شاه میرزا (آذربایجان غربی)، 2- ایرج جهانگیرنیا (ایلام)، 3- میلاد عباسیان (تهران)

وزن پنجم :1- مهدی بالازاده (تهران)، 2- محمد رضا حیدری (قم)، 3- مهیار صدقی (مازندران)

وزن ششم :1- محمد رضا سبک پا (مازندران)، 2- حسین مهرابی (مازندران)، 3- وحید جعفریان (تهران)

وزن هفتم :1- امیر نظامی (کرمانشاه)، 2- مهدی خدابخش (کرج)، 3- سینا خداخواه (گیلان)

وزن هشتم :1- بهزاد ایلخانی (تهران) 2- امیرحسین مهرگانی (گیلان) 3- آرش مژده (گیلان)

وزن نهم :1- رضا امرایی (کرج)، 2- اسماعیل محمدی (تهران)،3- کاوه بابایی (گیلان)

وزن دهم :1- ابوالفضل غفوری (مازندران)، 2- اسماعیل قمی (کرج)، 3- احسان کیانی (اصفهان)