مسعود زریبافان در گفتگو با مهر، با اشاره به تحرکات و فضاسازی های اخیر در خصوص صلاحیت داوطلبان گفت: تمام مراحل احراز و تایید و یا عدم تایید صلاحیت در قانون به صورت شفاف آمده و نحوه نظارت بر این روند و احقاق حقوق داوطلبان نیز مشخص است، بنابراین ایجاد جنجال و مانورهای تبلیغاتی تنها روشی قدیمی برای فضاسازی روانی، مظلوم نمایی و در نهایت جلب آرای بیشتر از افکار عمومی است.

دبیر سابق هیئت دولت ادامه داد: مردم به خوبی به یاد دارند، جریاناتی که اخیرا به فضاسازی و جنجال پیرامون موضوع صلاحیت داوطلبان اقدام می کنند، در دوره های گوناگون از حربه مظلوم نمایی در تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده اند .

به گفته زریبافان، این جریانات حتی وقتی خود در راس اموراجرایی انتخابات بودند نیز با شعار "نمی گذارند" و " برای ما بحران درست می کنند" اقدام به مظلوم نمایی می کردند تا بتوانند بخشی از افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.

عضو دومین دوره شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: این جریانات سیاسی همیشه با به چالش کشاندن قانون و نهادهای قانونی هزینه بازی های تبلیغاتی خود را به دوش نظام تحمیل می کنند و باعث فراهم شدن دستاویز تبلیغات بیگانگان علیه نظام اسلامی می شوند در حالی که برای برد در انتخابات باید بر اساس قواعد نظام اسلامی عمل شود و اخلاق و قانون سرلوحه تمام فعالیتها باشد.



