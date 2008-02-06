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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

شرکت تولید خوراک دام اتحاد گیلان در رشت به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام دهه مبارک فجر، شرکت تولید دام اتحاد گیلان با حضور استاندار گیلان، فرماندار رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این شرکت در سال 1381 با سرمایه اولیه شرکتهای تعاونی دامداران استان و اتحادیه دامداران و اتحادیه مرکزی دامداران ایران با اعتباری افزون بر چهار میلیارد ریال در زمینی به مساحت 11 هزار و 400 متر مربع در شهر صنعتی رشت پایه گذاری شد.

برای تکمیل این کارخانه، مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون ریال از محل تبصره ای بانک کشاورزی دریافت شده است.

ظرفیت تولید این شرکت در هر ساعت معادل 10 تن و روزانه 80 تن کنسانتره با کیفیت بالاست.

این شرکت دارای دو دستگاه  سوله، دو انبار مجزا، تاسیسات اداری، باسکول و دیگ بخار بوده که تعداد 14 نفر کارگر مسئول فنی، دامپزشک، کارشناس تغذیه، مکانیک و مدیرعامل تولید در آن مشغول به کار خواهند شد.

کد مطلب 633773

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