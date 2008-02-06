به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گفتگو با محمود شهریاری مجری تلویزیون و آغاز تولید مجموعه جدید لطیفی از 22 بهمن. گفتگوهایی با سیامک شایقی درباره "خواب زمستانی"، مهرداد فرید درباره "همخانه" و یادداشتی بر "دایره زنگی" در صفحات ویژه جشنواره و تجلیل از سازندگان سرودهای انقلابی، قرائت منشور تئاتر ایران، سیمرغ‌های جهانی در انتظار برگزیدگان بخش بین‌الملل و در حاشیه جشنواره فیلم در صفحه پایانی آمده است.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به همراهی با گروه نمایش "ملاقات بانوی سالخورده". مروری بر فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران و نگاهی به "به همین سادگی" در صفحه سینما، گفتگو با سالار عقیلی خواننده ارکستر ملی در صفحه موسیقی و آغاز جشنواره تئاتر فجر در حرم امام خمینی (ره)، تجلیل از سازندگان سرودهای انقلابی، افتتاح تالار سنگلج، افتتاح بی‌هیاهو سینما آزادی و اخبار کوتاه از بهزاد فراهانی، محمود عزیزی و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

"ایران" در صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر می‌پردازد به گفتگو با خسرو معصومی درباره "باد در علفزار می‌پیچد"، گذری بر سینمای علی حاتمی، گفتگو با بهنام بهزادی درباره "تنها دو بار زندگی می‌کنیم"، یادداشت بر فیلم‌های "12" و "تخم مرغ"، گپی با عزیزالله حمیدنژاد و درباره "در دره الاه". آئین گشایش جشنواره تئاتر فجر، بین‌المللی شدن کارگاه هنر مقاومت، اعتصاب فیلمنامه‌نویسان آمریکا در پایان راه و همکاری وودی آلن با اسپانیایی‌ها در صفحه پایانی آمده است.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به حاشیه‌های جشنواره فیلم فجر و نقدی بر "باد در علفزار می‌پیچد". گفتگو با محمدرضا درویشی در صفحه گفتگو، نگاهی به سرودها و آثار موسیقایی دوران انقلاب در صفحه موسیقی، گفتگو با حسن نجفی درباره فیلم "سهم گمشده" و نگاهی به مستند "جادوگر" در صفحه سینما و خبرهایی از شبکه رادیویی جوان و یادداشتی بر مستند "المنار" در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد ملی" در صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر می‌پردازد به گفتگو با بهمن فرمان‌آرا درباره "خاک آشنا"، ابراهیم فروزش درباره "هامون و دریا"، مهرداد فرید درباره "همخانه"، موانع پیش روی اقتباس ادبی در سینمای ایران، درباره فیلم‌های "هامون و دریا" و "تمساح"، 25 دوره جشنواره فیلم فجر از نگاه فیلمسازان و گپی با پگاه آهنگرانی درباره "آتش سبز". پایان مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم فجر، تدوین منشور تئاتر و نگاهی به نمایش "افرا" در صفحه ادب و هنر کار را تمام می‌کند.

"اعتماد" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گزارش تمرین نمایش "تهرن" و به بهانه جشنواره تئاتر فجر. گفتگو با بهمن فرمان‌آرا درباره "خاک آشنا"، یادداشت‌هایی از رضا کیانیان و مهدی کرمپور، نگاهی به فیلم‌های اول جشنواره، یادداشتی بر فیلم خارجی "مردی از لندن"، درباره "الژان" و یادداشت‌هایی از منتقدان در صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر و گفتگو با نادر برهانی مرند درباره نمایش "مرغابی وحشی" و اعلام برنامه نمایش فیلم‌ها و نشست خبری جشنواره تئاتر فجر در صفحه پایانی آمده است.

"حیات نو" در صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر می پردازد به گفتگوهایی با منیژه حکمت درباره "سه زن"، ایوان مگرگور درباره "خانم پاتر"، گزارش چهارمین روز نشست های جشنواره فیلم فجر و همچنین گزارش بازار فیلم ایران. بازگشایی تالار سنگلج، نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر و چند خبر کوتاه در صفحه فرهنگ و اندیشه مورد توجه قرار گرفته است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به تدوین منشور تئاتر ایران، تجلیل از پدیدآورندگان سرودها و موسیقی انقلاب، اختتامیه بخش بین الملل جشنواره، بازگشایی تالار سنگلج، بازی نوزاد 20 کیلویی در فیلم سینمایی و برپایی بزرگترین نمایشگاه آثار پیکاسو در دنیا.

"کارگزاران" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گفتگو با جهانگیر کوثری درباره "ورزش از نگاه دو" و برنامه‌های ورزشی تلویزیون. گفتگو با بهمن فرمان‌آرا درباره "خاک آشنا"، یادداشتی از مینو فرشچی، گفتگو با غلامرضا رمضانی درباره "سبز کوچک"، گپی با رابرت دنیرو درباره "چوپان خوب"، گزارش نشست‌های مطبوعاتی فیلم در صفحات ویژه جشنواره و نشست خبری تئاتر فجر، با تهیه‌کننده "دایره زنگی" و حمایت نامزدهای اسکار از اعتصاب نویسندگان در صفحه پایانی آمده است.