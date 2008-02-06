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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

مدیرکل هواشناسی کرمان:

دمای هوا در استان کرمان به شدت کاهش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: جلال الدین محمد محزونی از کاهش شدید دما در چند روز آینده در استان کرمان خبر داد.

محزونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا اواخر هفته جاری، استان کرمان شاهد افت شدید دما بین سه تا شش درجه ساتیگراد خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی نقشه های هواشناسی، نشانگر بسط گسترش یک مرکز پرفشار در ناحیه شمار کشور است.

محزونی افزود: با توجه به حرکت هوای سرد این سامانه به عرض های جنوبی، شاهد کاهش دما از روز سه شنبه تا پایان هفته در سطح کشور همچنین استان کرمان خواهیم بود و این کاهش دما در سطح استان کرمان بین سه تا شش درجه سانتیگراد است.

وی یادآور شد: همچنین شاهد بارش خفیف برف در مناطق سردسیر دور از انتظار نخواهد بود.

به دلیل کاهش شدید و بی سابقه دمای هوا در استان کرمان، خسارت سنگینی به بخش کشاورزی و دامپروری استان کرمان وارد شده است.

کد مطلب 633777

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