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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

نمایشگاه نگارگری با عنوان "بزرگ آزاد مرد جهان" در رشت برپا شد

رشت - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نگارگری با عنوان "بزرگ آزاد مرد جهان" به مناسبت محرم و دهه فجر با موضوع ماه محرم و امام حسین(ع) به همت اساتید نگارگری استان با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با همکاری اساتید هنر نگارگری استان اولین نمایشگاه نگارگری با عنوان "امام حسین (ع) و عاشورا " را در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیای (ص) رشت برگزار کرده است.

در این نمایشگاه 23 اثر نگارگری و تذهیب از 9 استاد مدرس نگارگری گیلان از جمله، سجودی، مردای، منصف، رستگار، مردای، حقیقی، حسینی، طاهری و سبحانی خواه در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیای (ص) رشت به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه، صبحها از ساعت 9 تا 13 از ساعت 15 تا 20 برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 633779

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