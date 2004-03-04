افزايش اختلافات آمريكا و اروپا بر سر مسئله هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز مسئولان آمريكايي امروز اعلام كردند كه همپيمانان اروپايي مهم آمريكا هفته گذشته دعوت اين كشور را براي ارجاع پرونده برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جهت تحريم اين كشور رد كردند .

طبق گفته اين مسئولان آمريكايي پس از اين مخالفت در تلاش هستند كه آژانس دست كم يك توبيخ شديد اللحن عليه ايران صادر كند .

و عليرغم اينكه آمريكا و همپيمانان اروپايي اش نگراني خود را از برنامه هسته اي ايران اعلام كرده اند اما اين كشورها بر سر چگونگي برخورد با ايران به شدت اختلاف دارند .

اين در حالي است كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه شامل 35 عضو است قرار است هشتم ماه جاري جلسه اي براي بررسي موضوع ايران و ليبي منعقد كند .

مسئولان آمريكايي مي گويند آژانس در جلسه اين ماه خود مسئله ايران را به شوراي امنيت ارجاع نخواهد داد و اين در حالي است كه مقامات آمريكايي به شدت در تلاشند ، همپيمانان اروپايي خود را براي برخورد شديدتر با ايران ترغيب كنند و در همين راستا جان بولتون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اين هفته به لندن رفت و جرج بوش نيز با تماسهاي تلفني فراوان سعي در ترغيب توني بلر نخست وزير انگليس به اين امر داشت .

يك مسئول آمريكايي گفت : ما بسيار تلاش كرديم كه شوراي حكام راي به عدم همكاري ايران دهد و اين پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهد اما در اين مورد موفق نبوده ايم.

پس از شكست آمريكا براي ترغيب شوراي حكام به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت واشنگتن تلاش دارد شوراي حكام را وادار كند كه با صدور بيانيه اي موضوع ايران را در برنامه كار خود حفظ كند. به گفته مسئولان آمريكايي اين كشور تلاش دارد كه شورا را وادار كند يك توبيخ شديد اللحن را متوجه ايران كند. اين درحالي است كه اروپا موضع گيري نرم تري در اين زمينه دارد و خواستار استفاده از راههاي مسالمت آميز هستند.