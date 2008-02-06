ملت ایران را در 22 بهمن بشناسید/ فرصت تجدیدنظر برای اروپا مهیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور روز جمعه 12 بهمن در مصاحبه یک ساعته با سردبیر روزنامه لوموند فرانسه در پاسخ به " آلن فراشون" که پرسید " آقای رئیس جمهور شما چگونه این قدر با اقتدار و محکم هستید؟" تصریح کرد: ملت ایران همانند درختی در دل کویر ریشه در تاریخ دارد و امروز قدرتی جهانی است که حاصل فرهنگ و نفوذ این ملت است ، من هم جزیی از ملت ایران و انعکاس آن هسستم.

رئیس‌جمهور همچنین پس از پایان این گفتگو خطاب به سردبیر روزنامه لوموند خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهید ملت ایران را بشناسید 22 بهمن در ایران حضور داشته باشید.

در ادامه متن کامل مصاحبه رئیس‌جمهور با روزنامه لوموند چاپ فرانسه را می خوانید:

- سردبیر روزنامه لوموند: از زمان روی کار آمدن آقای سارکوزی پاریس موضع خود را نسبت به ایران سخت تر کرده است و به ویژه اینکه پیشنهاد مجازات‌های خارج از سازمان ملل در چارچوب مسأله هسته‌ای را داده است. به نظر شما روابط بین دو کشور چگونه است؟

* رئیس‌جمهوری اسلامی ایران: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه.

به نظر شما آیا مواضعی که آقای سارکوزی گرفتند خوب و درست است، آیا به نفع فرانسه و صلح جهانی است؟

- من یک خبرنگار هستم

* به عنوان یک فرانسوی بگویید. فکر نمی‌کنید سلاح هسته‌ای موجب نگرانی مردم می‌شود؟



- بله.

* پس شما هم مثل ما موافقید نباید سلاح هسته‌ای در دنیا باشد. شما یک فرانسوی هستید و ما برای اولین بار همدیگر را دیده‌ایم. من و شما هم موضع هستیم که باید سلاح اتمی از بین برود هر چند که امروز کارایی نیز ندارد.

روابط ما با مردم فرانسه خوب است و مشکل جدی در روابط دو ملت وجود ندارد. خواستار گسترش روابط هستیم چرا که دو ملت فرهنگی هستند. دوران بکارگیری این گونه ادبیات در مناسبات جهانی به پایان رسیده‌ است. روابط دو جانبه باید براساس عدالت و منطق و گفتگو باشد. بر این اساس مواضع سارکوزی را جدی نگرفتیم چون نظر مردم فرانسه نیست.

مواضع وی با توجه به شرایط و ابتدای کار دولت است. باید بگذرد تا مواضع خودمان را در قبال دولت سارکوزی تنظیم کنیم.

اما فکر می‌کنیم فرصت خوبی برای فرانسه و اروپا است، وقت آن شده اروپا در سیاست هایش تجدید نظر کند. امروز چیزی به نام اروپای مستقل وجود ندارد. در عرصه جهانی حضور دولت فرانسه در راس اتحادیه اروپا این فرصت را ایجاد می‌کند که کشورهای خاورمیانه و اروپا در کمال دوستی زندگی کنند که فرصت برای دولت فرانسه است. کشورهای خاورمیانه و اروپا در ساحل مدیترانه هستند و به نوعی همسایه‌ می‌باشند. ایران علاقه‌مند به توسعه روابط با همه کشورها از جمله فرانسه است.

- قطعنامه سوم سازمان ملل متحد علیه کشور شما در حال شکل‌گیری است. شما بارها اعلام کرده‌اید که قطعنامه جدیدی در کار نخواهد بود، چرا شما اینقدر مطمئن هستید، پرونده در شورای امنیت مانده است، آیا این یک بدشانسی برای شما است؟

* موضوع هسته‌ای برای ما هم خیلی مهم است. دخالت‌های دیگران در مسایل جهانی برای ما مهم است. همه کشورها باید اجازه بدهند سازمان‌های جهانی کار خود را انجام دهند. مشکل از آنجاست که عده‌ای حقوق بیشتر می‌خواهند و به همین دلیل در کار سازمان‌های جهانی دخالت می‌شود. اگر به قوانین تن بدهند مشکلی وجود ندارد. ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و بیشترین همکاری را با آژانس داشته اما از حقوق خود از جمله کمک کشورهای عضو برخوردار نبوده است. قطعنامه‌ها مشکل ما نیست، مشکل برای کسانی است که صادر کرده‌اند. گروهی بر اساس اطلاعات غلط و لجبازی قطعنامه‌ صادر کرده‌اند. آنها الان مشکل دارند.

شورای امنیت مرجع حقوقی است. تصمیماتش باید بر اساس اطلاعات درست باشد. کسانی که حیثیت شورای امنیت را علی‌رغم اینکه می‌دانستند برنامه ایران درست است، زیر سوال بردند، آنها مشکل دارند که باید جبران کنند. ملت ما نجیب و بزرگوار است و می‌توانیم کمک کنیم آنها این مشکل را حل کنند.

- چین و روسیه از شما در این زمینه حمایت کردند،‌شما چگونه این مطلب را توجیه می‌کنید که به نظر می‌رسد در حال حاضر آنها با غربی‌ها متحد هستند. آیا فکر می‌کنید که به روس‌ها زیاد اعتماد کرده‌اید؟

* ما در دفاع از حقوق خود مصمم هستیم با روس‌ها رابطه خوبی داریم که رو به گسترش است. برنامه دارزمدت برای همکاری داریم و اما کسانی دیگر در شورای امنیت خطای بزرگ را مرتکب شده اند.

- آیا شما آماده هستید یک کنسرسیوم بین‌المللی برای غنی‌سازی اورانیوم ایجاد شود؟

* دو سال قبل این پیشنهاد را دادم اما متاسفانه در اروپا و آمریکا استقبال نکردند و آن را نقطه ضعف ملت ایران تلقی کردند. امروز این پیشنهاد را نداریم،اما اگر بدهند استقبال می‌کنیم؛ بشرط آنکه حقوق ملت ایران ضایع نشود و در چارچوب مقررات باشد.

- نظر شما درباره گسترش روابط هسته ای فرانسه با کشورهای منطقه چیست ؟

* از توسعه روابط استقبال می‌کنیم. محدودیتی برای روابط کشورها با سایرین قائل نیستیم. همه باید از انرژی اتمی استفاده کنند ظلم به بشریت بود که انرژی اتمی را معادل بمب اتمی کردند. همه باید از انرژی صلح آمیز هسته ای استفاده کنند. به عهده کشورهای منطقه است که با چه کشوری روابط خود را تنظیم کنند.

- تهران آماده است چه اقداماتی انجام دهد تا در منطقه، در عراق،‌ افغانستان، سوریه و... نقشی را بازی کند که متناسب با اهمیتش باشد؟

* رفتاری که برخی دولت‌های غربی در افغانستان انجام می‌دهند متناقض است وادبیات آنها مربوط به 100 سال قبل است. ده‌ها هزار نفر نیرو آورده‌‌اند در کشور همسایه ما تا امنیت برقرار کنند، در عین حال می‌دانیم که با همین گروه‌های سیاسی و مختل‌کنندگان نظم رابطه دارند.

با افغانستان دارای روابط تاریخی هستیم و خواهان استقرار صلح و ثبات، استقلال، اقتدار دولت و امنیت افغانستان هستیم و معتقدیم مردم افغانستان خودشان باید امور را اداره کنند. ارتباطات خوبی با افغانستان داریم و باید ملت افغانستان خودشان کشورشان را اداره کنند که بهترین حالت برای ما است.

ما با بازی‌های سیاسی کاملا آشنا هستیم. ملت افغانستان یکپارچه و دوستانه زندگی می‌کند و ما با درگیری بین ملت ها مخالفیم. باید همکاری میان گروه‌ها باشد. تجربه شده است که هر وقت اروپا و آمریکا وارد منطقه شدند در گیری میان گروه‌ها شکل گرفته است؛ عراق را ببینید.

سوال می‌کنیم امنیت یک کشور را می‌توان از سوی چند کشور تامین کرد؟ لااقل باید برنامه‌ای باشد که ما اطلاع نداریم. اگر دلسوز هستند باید کلیه مسوولیت‌ها را به دولت قانونی افغانستان منتقل کنند. مسوولان پلیس و نیروهای نظامی افغانستان اعلام کرده‌اند که نیروهای خارجی نمی‌گذارند برای مقابله با خرابکاران تجهیز شویم.

- پاریس برخی مواقع این احساس را دارد که شما تمام آن چیزی را که می‌توانید انجام دهید، انجام نمی‌دهید تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان را تسهیل بخشید.

* لبنان کشور مستقل است و هر برنامه‌ای که به حاکمیت ملی ، وحدت ملی و استقلال لبنان کمک کند ما از آن استقبال می‌کنیم. چه پاسخی باید بدهیم، مردم لبنان حق دارند زندگی کنند و نباید در امور داخلی مردم لبنان دخالت کرد. باید کمک کرد و نه دخالت. در هر کشوری سلایق متعدد است؛ به عنوان مثال بسیاری در فرانسه مخالف دولت هستند، یک ناظر بیرونی چه کار باید بکند.

- میزان تأثیر شما بر روی حزب الله چه اندازه است؟



* با اکثریت احزاب و اقشار ملت لبنان رابطه خوبی داریم. با شیعیان، مسیحیان، دروزی‌ها و اهل سنت که این منحصر به لبنان نیست و در کل با ملت‌های منطقه است.

- چرا کشور بزرگی مثل ایران به تلاش غربی‌ها کمک نمی‌کند تا بحران اسرائیل و فلسطین حل شود؟



* کمک نمی‌کند یعنی چه؟

- یعنی از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت نمی‌کنید.

* الان مگر دولت حماس وجود ندارد؟ چه کسی حمایت می‌کند، چه کسی مخالفت می‌کند؟ مگر دولت حماس با رأی مردم روی کار نیامده است. آمریکا و دولت‌های غربی آشکارا به افکار عمومی دروغ می‌گویند. تنها دولتی هستیم که از دولت مردمی فلسطین حمایت می‌کنیم. دولتی که با رای آزادانه مردم انتخاب شده باید مشخص شود چه کسانی آن را سرکوب کرده و یا تحریم کرده‌اند. متاسفانه باید گفت اروپایی‌ها در سرکوب و تحریم ملت فلسطین و دولت مردمی آن نقش داشته‌اند.

موضوع فلسطین خیلی مهم است. حادثه‌ای که 60 سال میلیونها نفر را آواره و کشته است، پیچیده تر از آن است که به راحتی حل شود. باید علت را یافت که دو نکته است. اول اینکه غربی‌ها برای حقوق ملت فلسطین اهمیت قائل نیستند. نکته دوم اینکه کشورهای حامی اشغالگر در لباس منجی وارد صحنه می‌شوند که از حل مشکل جلوگیری می‌کنند. اگر می‌خواهیم مشکل حل شود، باید ریشه مشکل را پیدا کرد. ریشه کجا است؟ 60 سال است که فلسطین توسط کسانی که از نقاط دیگر آمده‌اند اشغال شده است. کسانی که از اروپا آمده‌اند. مردم فلسطین کشته و آواره شدند و محاصره می‌شوند.

اگر مسأله ریشه‌ای حل نشود، بحران ادامه دارد و کسانی در دراز مدت ضرر می‌کنند که دورغ گفته‌اند و متعصبانه از اشغالگر و جنایات آنها حمایت می‌کنند و در قبال این جنایات سکوت کرده‌اند. البته فرانسه موضع بهتری دارد که امیدواریم ادامه یابد.

- شما چرا مخالف تشکیل یک دولت فلسطینی در کرانه رود اردن، غزه و در قسمت شرقی بیت‌المقدس هستید؟ اگر حماس قبول کند نظر شما چیست؟



* چرا حماس باید این کار را بکند. کسی فرانسه را اشغال کند و بگویند فرانسوی ها در یکی از شهرهای شمال و یکی از شهرهای جنوب دولت داشته باشند، آیا شما قبول می‌کنید؟ چرا فکر می‌کنید باید فلسطینی‌ها این کار را بکنند.

- اعضای سازمان ملل اسرائیل را به رسمیت شناخته‌اند.

* شناسایی توسط اعضای سازمان ملل برای رژیم صهیونیستی مشروعیت نمی‌آورد. اگر این منطق حاکم شود نظم جهانی بهم می خورد. مردم اروپا فکر نکنند این منطق در انتظارشان نیست. آیا مردم فرانسه در برابر اشغالگران تسلیم شدند؟ حتماً اگر صدسال هم می‌گذشت اشغالگران را بیرون می‌کردند.

رژیم صهیونیستی حتماً پایدار نخواهد بود چون مبانی مشروعیت جای دیگری است اگر همه افرادجامعه خودشان را از کوه پایین پرت کنند شما هم می‌کنید؟ یک ملت باید از دل زمین بجوشد. ملت ساختگی دوام ندارد. پیوند ملت با ادبیات و تاریخ و حیثیت آن سرزمین است. بر این اساس بدانید در هر زمانی از تاریخ ایران اشغالگران در فرانسه و هیچ کشور دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد.

- آیا شما تمایلی به بهبود روابطتان با آمریکا دارید یا نسبت به این مسأله بی‌تفاوت هستید؟ آیا شما فکر می‌کنید که یک رئیس‌جمهور دمکرات در آمریکا بهتر خواهد توانست در مورد گشایش با ایران بحث کند؟ خانم کلینتون یا آقای اوباما، به نظرتان کدام یک نگرش بهتری نسبت به ایران دارد؟

* نسبت به تحولات جهان بی‌تفاوت نیستیم . علاقه‌مندیم آنچه مردم آمریکا می‌خواهند محقق شود. اگر انتخابات آزاد و با گزینه‌های متعدد در آمریکا باشد مردم آمریکا خواهان تغییرات گوناگون در سیاست کشورشان هستند. مردم آمریکا دوست ندارند به نام آنها در جهان کشتار شود و به خاطر عملکرد دولتمردان خود مورد نفرت باشند.

امیدواریم کاندیداها خواسته مردم آمریکا را مد نظر قرار بدهند. ما در مسایل آمریکا نقشی نداریم اگر می‌شد کمک می‌کردیم خواست مردم عملی شود. از دولتی که براساس خواست مردم و احترام متقابل و عدالت باشد، استقبال می‌کنیم اما اگر براساس سلطه‌گری و زور باشد، سرنوشتش همانی است که دولت فعلی دارد.

ما برای ارتباط بین دو ملت پیشنهاد پرواز مستقیم دادیم اما مسؤولان آمریکا قبول نکردند. آمریکایی‌ها در سال 59 رابطه با ما را یکطرفه قطع کردند. فکر می‌کردند ما را تنبیه می‌کنند اما مثل همیشه اشتباه کردند و تاکنون ملت ایران را نشناخته‌اند زیرا این ملت اجازه نمی‌دهد با او بازی شود و از این رو باید شرایط تغییر کند.

- مذاکراتتان با آمریکا درباره عراق را تا کی ادامه می‌دهید؟

* تا وقتی دولت عراق و آمریکا درخواست کند برای کمک به ملت عراق آماده هستیم و مذاکرات انجام می‌شود.

- شما در موقع به قدرت رسیدن شعارهای اوایل انقلاب را که به نفع محرومین بود، برگرفتید و سعادتمندی را به همه قول دادید، در حالی که اقتصاد ایران نفعی برای ایرانیان نداشته است. بیکاری و تورم و... وجود دارد. شما برای خروج از این مشکلات چه پیشنهاد می‌کنید؟

* کجای دنیا مشکلات اقتصادی ندارد. در فرانسه نیست؟ در همه جا وجود دارد. ملت ما در همه بخش‌ها رو به پیشرفت است. رشد اقتصادی ما جزو رشدهای بزرگ در جهان است. حجم سرمایه‌گذاری، توسعه عمرانی و علمی در ایران بالا است. در بخش‌های گوناگون ایران به صورت جهشی در حال پیشرفت است.

براستی مشکلات آمریکا بیشتر است یا ایران؟ اقتصاد آمریکا در حال متلاشی شدن است و دولت‌ها در اروپا هم مشکل دارند.

- پایه‌های اقدامات شما چه هستند؟ آیا ایمان اصلی‌ترین آنها است؟

* نظر شما چیست؟ برداشت شما از ملت ایران چیست؟

- ملت ایران ملت بزرگی است، دارای تاریخ طولانی است و در حال تجربه کردن دمکراسی است.

* شما اشتباه نمی‌کنید آنچه ملت ایران می‌خواهد در قالب‌های محدود مثل دموکراسی نیست. کرامت انسان، عدالت و پاکی خواسته ما در سایه خداپرستی است. تن ندادن به استعمار و نظام سلطه است که بالاتر از دموکراسی به عنوان بخش کوچکی از دستاوردهای ملت ایران است.

- مجازات‌های سازمان ملل متحد و آمریکا آیا از حالا بر روی اقتصاد شما سنگینی نمی‌کنند؟

* بگذارید یک مثال بزنم. یک گل که برای تزیین در گلخانه پرورش می‌یابد را با یک درخت در دل کویر در نظر بگیرید، گلی که در گلخانه و با شرایط خاص پرورش می‌یابد اگر کوچکترین تغییری در شرایط آب و هوایی ایجاد شود، آسیب می‌بیند اما درخت کویری در اعماق زمین ریشه دوانده است. ملت ایران ریشه در تاریخ دارد. کانون تمدن‌های بزرگ جهانی است و با این بادها آسیب نمی‌بیند

8 سال جنگ ملت ما را مصمم تر نمود و تهدیدها و تحریم‌ها ما را قوی‌تر کرد. ایران قدرت جهانی است که حاصل فرهنگ و نفوذ آن است و من هم جزیی از ملت ایران و انعکاس آن هستم.